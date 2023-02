Cinco películas románticas para disfrutar en San Valentín

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Para comenzar o completar el festejo por el Día del amor y la amistad no hay nada mejor que una película desde casa. Por esa razón varias plataformas y canales de tv de paga incluyeron en su programación películas románticas o alusivas a los sentimientos que están disponibles este 14 de febrero.

Estas son las cinco película que recomendamos para disfrutar San Valentín:

"A todas partes"

Netflix

La plataforma decidió estrenar hoy esta cinta protagonizada por Ana Serradilla y Mauricio Ochmann en la que se celebra el amor entre hermanos. Cuenta la historia de Gabriela y Fernando, quienes llevan muchos años distanciados por un conflicto familiar, se reencuentran en el funeral de su padre y deciden cumplir el sueño que desde pequeños ambos compartían: viajar en moto. Esta experiencia se convertirá en una aventura inolvidable llena de humor y sentimentalismo.

"Locura de amor en Las Vegas"

Star+

Todo comienza con una situación fatalista: mientras Jack (Ashton Kutcher) ha sido despedido de la empresa de su padre, Joy (Cameron Diaz) fue plantada por su pareja lo que terminó por desilusionarla. Ella decide ir de parranda a Las Vegas junto a su amiga para olvidar el mal rato, mientras que Jack también acude con uno de sus amigos desempleados. Por azares del destino ambos se encuentran y viven una descontrolada y divertida noche. Al día siguiente descubren que ambos se casaron y aunque ella intenta financiar el divorcio un juez les impide separarse hasta después de seis meses. Jack y Joy tendrán que aprender a vivir con lo que parece una romántica pesadilla.

"Día de los enamorados"

Claro Video

Con un elenco increíble que incluye a actores como Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper y Jennifer Garner, esta cinta sigue a diferentes residentes de Los Ángeles como un florista, una capitana del ejército y una maestra de primaria, quienes se enamoran y se desenamoran en pleno Día de San Valentín. Las vidas de algunos de ellos se entrelazan cuando intentan resolver sus problemas de amor, pero cada uno vivirá una extraordinaria historia llena de diversidad, desde el más joven al más comprometido. La película fue un éxito en taquilla en su estreno en 2010, recaudando 216 millones de dólares frente a los 52 millones de presupuesto que ocupó.

"A él no le gustas tanto".

HBO

Scarlet Johansson (Ana), Jennifer Aniston (Beth) y Jennifer Connelly (Janine) son tres mujeres entrelazadas por el amor y la amistad. Beth lleva siete años de relación con Neil (Ben Affleck), un hombre que no cree en el matrimonio, a su vez él tiene un amigo, Ben (Bradley Cooper) que está casado con Janine, pero la engaña con Ana. Sus historias junto a la de otros personajes como Gigi (Ginnifer Goodwin) y Mary (Drew Barrymore) dejarán cuenta de cuando el amor se acaba y un esclarecimiento sobre los verdaderos sentimientos en las relaciones modernas.

"Comer, rezar, amar"

Lifetime 22:00 horas.

En televisión de paga se prepararon con un especial de San Valentín que durará todo el día en el canal de Lifetime. Nuestra recomendación es nocturna, para cerrar con broche de oro este festejo, pues a las 22:00 horas transmitirán esta película protagonizada por Julia Roberts, quien da vida a Liz Gilbert, una mujer que aparentemente tiene todo lo que una mujer moderna desearía: una casa, un esposo y una carrera llena de éxito, pero un día descubre que ya no quiere más esa vida y decide emprender un viaje de autodescubrimiento fuera de su país. En Italia descubre la seducción de una buena comida, en India encuentra el equilibrio entre cuerpo y espíritu, mientras que en Indonesia encuentra el verdadero amor. Esta historia está basada en el libro autobiográfico de Elizabet Gilbert, quien después de un doloroso divorcio hizo este recorrido. También la puedes encontrar en Netflix y HBO Max.