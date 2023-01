Cinta de la degradación militar en México compite en Sundance

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- "Heroico", la única producción mexicana que competirá en Sundance, el festival de cine independiente más importante del orbe, que inicia este jueves, será una ventana para mostrar a una joven enamorada que ve cómo su novio va degradándose al ser cadete del ejército nacional.

La película, basada en hechos reales, evidencia el maltrato psicológico al que son sometidos los alumnos en México, para luego ser lanzados a la calle y vigilar la seguridad de la población.

Y es Isabel Yudice, la niña que hace 13 años irrumpió en el cine con la comedia Canela y ahora puede ser vista en la serie "La flor más bella", quien tiene a su cargo al personaje femenino.

"Es importante abrir la conversación del proceso por el que pasan nuestros cadetes, el estrés psicológico que viven y cuyo tema hemos dejado de lado por ser crudo de tocar", indica la actriz.

"Mi personaje, Andrea, es una chica muy tranquila en muchos sentidos, muy apoyadora, pero justo como está afuera, ve el cambio del protagonista y empieza a notar ciertas cosas que le comienzan a llamar la atención", agrega.

Recalca que no se llegará a la violencia entre ambos personajes, pero sin duda son focos que deben atenderse para que no suceda nada.

Por cuestiones laborales, Isabel no podrá asistir a Sundance, pero espera que éste sirva para hablar del tema.

Santiago Sandoval, el protagonista, fue cadete en la vida real y no es actor. El director David Zonana ("Mano de obra") pidió a él a Isabel juntarse antes del rodaje para poder generar armonía ante la cámara.

"Heroico" fue filmada el año pasado en locaciones del Estado de México, tras una ardua investigación que documentaba los procesos por los cuales pasan quienes desean integrarse al ejército.

La sinopsis oficial dice que la cinta cuenta la vida de Luis, un joven de 18 años con raíces indígenas, quien ingresa al Heroico Colegio Militar con la esperanza de asegurar un futuro mejor. Allí, se encuentra con un sistema rígido e institucionalmente violento diseñado para convertirlo en un soldado perfecto.

Por ahora a Isabel se le puede ver en la serie "La flor más bella", serie de comedia escrita por Michelle Rodríguez quien se basó en su propia vida.

La producción disponible en Netflix se define como una celebración al amor propio y estar orgulloso de quien se es tanto física, como mentalmente, utilizando los defectos a favor de uno.

La entrevistada encarna a una de las amigas del personaje central (Esmeralda Soto, "Las Bravas").

"Los comentarios que hemos recibido han sido maravillosos, como el que les ha cambiado la vida a personas o una chica que me dijo que de haber estado la serie hace varios años, se hubiese sentido representada y eso ya hace que haya valido la pena esto", indica.