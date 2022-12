Cinta "Héroes" hará justicia a los jóvenes que defendieron el Castillo de Chapultepec

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Lo que ocurrió durante la batalla por el Castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, entre los cadetes del H. Colegio Militar y el ejército estadounidense, se retratará en el filme "Héroes" cuyo rodaje arranca la semana próxima. Pero los conocidos seis Niños Héroes estarán en segundo plano, pues lo que se pretende es dar a conocer a otros alumnos que defendieron el recinto ante la invasión estadounidense, a pesar de haber recibido la recomendación de que se fueran.

La cinta llamada "Héroes", cuenta en su elenco con actores jóvenes como Mathias Gruener, Nicolás Haza y Patricio Zamora, así como los experimentados Ariel López Padilla, Gerardo Taracena y Silverio Palacios, contando con la música de Aleks Syntek.

"Es una historia de solidaridad, de que si uno decide quedarse, el amigo también, y el otro y el otro", dice Ricardo Arnaiz, quien dirigirá el filme.

"La película inicia cuando ya está la batalla, omitimos el bombardeo que hubo la noche y la madrugada de un día antes y ya entramos en la pelea, pero al mismo tiempo veremos su vida, de dónde vienen, su familia, amigos", detalló el cineasta. Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, donde en 1862 se dio la batalla entre los mexicanos y franceses, así como Tlaxcala, serán sede del rodaje que se extenderá a enero. "Hicimos una profunda investigación histórica, encontramos cosas, la idea era que si no encontrábamos algo inspirador, no haríamos nada, pero ahora que el guion lo han leído los chicos de 12, 13 años, se emocionan mucho", contó Arnaiz.

"Es mi primera película de acción viva y la verdad es que nervioso no estoy, sino ansioso por ya comenzar; habrá efectos visuales y especiales", agregó el también director de "El americano" y "Las leyendas, el origen". El estreno de "Héroes" se tiene contemplado para septiembre próximo. La gesta de Chapultepec es algo que para el cine mexicano prácticamente ha pasado desapercibido, siendo "El cementerio de las Águilas", con Jorge Negrete en los 30 y una secuencia en "Bardo, crónica falsa de unas cuantas verdades", dirigida por Alejandro González Iñárritu, las únicas en retratar esta parte de la historia, hasta el momento.