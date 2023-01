Claves que llevaron a Shakira al éxito

A-AA+

El elemento principal del éxito de la última canción de la cantante de origen colombiano Shakira junto al productor argentino Bizarrap "Shakira: Bzrp session Vol.53", es la ruptura de la intérprete.

Después de 12 años de relación con el ex futbolista Gerard Piqué, la separación fue inminente debido a una infidelidad por parte del astro español con la influencer Clara Chía.

Shakira decidió no guardarse nada y mostrar una faceta que no se conocía en su trayectoria musical, el despecho.

A esto se le suman otras razones, que el especialista Bruno Bartra, etnomusicólogo coordinador de la Fonoteca Nacional, aseguró que influyen en el éxito del tema.

"Después de sus canciones 'Wherever', y 'Waka waka', que fueron mundialmente conocidas, su vida es algo que interesa en todo el mundo, es normal que incluso en países de Medio oriente la canción tuviera éxito", compartió Bartra.

Como todo artista, y ser humano, la madurez también ha sido un factor en la evolución de sus temáticas y, como aseguró Bartra "al público le gusta seguir los melodramas".

"Tiene que ver con su madurez y romper estigmas al colocarse como un referente en el mercado de la música siendo mujer, algo que pocas habían logrado", agregó.

Hablando estrictamente de lo musical, Shakira, según Bartra, ha transitado de un pop independiente, a un pop mainstream al emigrar tempranamente a EU, donde se ha impulsado la música latina en las últimas décadas.

Aunado a ello, el empoderamiento de la mujer fue determinante para que su último tema se colocara rápido en el número uno del Top 50 global en la plataforma Spotify y en YouTube en más de 30 países.

"La cuestión feminista tiene que ver con la fuerza que tiene para darle la vuelta y beneficiarse económicamente, demostrando que una mujer puede ser más exitosa que un hombre", concluyó.