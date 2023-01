Con cuenta regresiva, Los Ángeles Azules recibieron al 2023

A-AA+

Arrojando uvas desde el escenario y haciendo el conteo regresivo, Los Ángeles Azules recibieron al 2023 junto con miles de personas.

Lo hicieron en Paseo de la Reforma, donde por dos horas ofrecieron su música de manera gratuita, interpretando más de 20 canciones.

"Ya se fue el 22 y ya llegó el 23", exclamó Elías Mejía, fundador y líder del grupo iztapalapense.

"¿Listos para bailar?", preguntó antes de iniciar los acordes de "La cumbia coqueta", su primera interpretación del nuevo año.

"¿De verdad pueden bailar?", preguntó al ver frente a si a un público compacto, quizá más de las cuatro personas por metro cuadrado normales.

Lo que no alcanzaba a distinguir es que en las laterales, tapados por los árboles y puestos decembrinos, varias personas estaban sacando sus mejores pasos siguiendo las notas que escuchaban.

Pero también había niños jugando con globos; luces de bengala encendidas por jóvenes para tomarse videos que subirían a sus redes sociales y gente paseando a sus perros, aprovechando el momento.

"Mi niña mujer" y "El listón en tu pelo" no podían faltar en el recital, pero tampoco "Cumbia para gozar" y "La cumbia del infinito".

"¿Quién trajo pareja?, ¿quién vino sin amor?", preguntó el músico para hacer interactuar a los asistentes.

Una pequeña falla en el sonido, de unos cuantos segundos y que dejó sin audio lo que Elías cantaba, causó cierta rechifla y abucheos.

"¿Qué pasó?", dijo de buen humor.

Luego de la medianoche varios de los asistentes comenzaron a retirarse buscando transporte.

Las líneas 1 y 9 del metro cerraron a la 1:30, mientras que la ruta 1 del metrobús, de Indios Verdes a Caminero, igual. Los uber elevaron sus tarifas hasta el triple.

Ellos ya no alcanzaron a escuchar "Cómo te voy a olvidar", himno de Los Ángeles Azules.

"De Iztapalapa, para donde ustedes quieran", exclamó Elías casi al terminar el recital.