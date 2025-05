Con un "Perdón" dejan ramo de rosas en salón de belleza de Valeria Márquez

A casi una semana del asesinato de la influencer Valeria Márquez, un suceso se viralizó en redes sociales, pues apareció un arreglo floral junto con un mensaje que dejó más preguntas que respuestas entre usuarios de internet.

Por medio de la plataforma X, la periodista Azucena Uresti compartió un video del medio jalisciense, "El Occidental", donde se aprecia el ramo de rosas en la entrada del salón de belleza de la tiktoker.

- Aparece arreglo floral en salón de belleza de Valeria Márquez

En el video, se observa el arreglo floral envuelto en papel color negro, en la entrada del salón "Blossom The Beauty Lounge", el cual se encuentra asegurado por las autoridades de Jalisco tras el asesinato.

Asimismo, el ramo contiene la leyenda: "Perdón", lo que ha dejado un gran impacto entre internautas de la red social.

- Así es "Blossom The Beauty Lounge"

La creadora de contenido creó una cuenta para promocionar su negocio: "Blossom, The Beauty Lounge".

En este espacio se ofrecían diversos servicios de estética, como tintes, colocación de extensiones, pestañas y diseño de cejas. Además, el salón se especializaba en el cuidado de la piel, así como en la aplicación de uñas, manicura y pedicura.