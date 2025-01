Conan O´Brien, afectado por incendios, asegura que los Óscar se planifican con sensibilidad

PARK CITY, Utah (AP) — El presentador de los Oscar, Conan O´Brien, dice que aún no puede vivir en su casa debido a los devastadores incendios forestales en Los Ángeles y que los organizadores de la ceremonia "quieren ser sensibles a lo que ha sucedido" a los ciudadanos.

"Todas las personas que conozco han sido afectadas", dijo recientemente O´Brien a The Associated Press. "Estoy fuera de mi casa. Afortunadamente, el fuego se acercó mucho, pero mi casa sobrevivió. Pero no volveremos allí por mucho tiempo. Y yo soy el afortunado. Quiero decir, conozco a tantas personas que perdieron sus hogares y yo simplemente, tuve una suerte ridícula. Así que queremos asegurarnos de que ese espectáculo refleje lo que está sucediendo y que pongamos luz sobre las personas adecuadas de la manera correcta".

Miles de angelinos vieron sus hogares destruidos en incendios forestales que arrasaron los barrios de Pacific Palisades y Altadena este mes. Aquellos cuyas casas sobrevivieron aún no pueden regresar debido al humo u otros daños.

O´Brien fue elegido el año pasado para presentar a 97a edición de los Premios de la Academia, que se celebrarán el 2 de marzo en Los Ángeles. Los incendios pospusieron dos veces el anuncio de las nominaciones de la academia en las que "Emilia Pérez" emergió como la principal nominada.

Los incendios han trastocado la temporada de premios de Hollywood y efectivamente la han convertido en una campaña de promesas. Algunos han cuestionado si los Oscar deberían cancelarse, pero sus organizadores dicen que transformarán la gala de una manera que "nos una como comunidad cinematográfica global y reconozca a aquellos que lucharon tan valientemente contra los incendios forestales".

"Queremos ser sensibles al momento y queremos ser sensibles a lo que ha sucedido", dijo O´Brien. "Está en lo más alto de nuestras mentes y estamos hablando mucho de ello".

"Todavía no creo que los Oscar están a cinco semanas de distancia. Y queremos asegurarnos de procesar todo eso y de que presentemos el mejor espectáculo para el 2 de marzo. No el mejor espectáculo que pensamos esta noche. No el mejor espectáculo para el 3 de marzo, el mejor espectáculo para el 2 de marzo que refleje lo que la gente está sintiendo en ese momento".

O´Brien, el expresentador de "Tonight Show", habló en el estreno de su más reciente película, "If I had Legs I´d Kick You", que también protagoniza Rose Byrne.