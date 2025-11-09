logo pulso
Concierto de Guns N´ Roses deja 24 detenidos

La policía detiene a 24 personas durante el concierto de Guns N' Roses en el estadio GNP por reventa de boletos y apartado de lugares en la vía pública

Por El Universal

Noviembre 09, 2025 09:17 p.m.
A
Concierto de Guns N´ Roses deja 24 detenidos

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Durante el concierto de los "Guns 'N' Roses" que se realizó el pasado fin de semana en el estadio GNP, la policía Capitalina dio a conocer que 10 personas fueron detenidas por posiblemente propiciar la reventa de boletos y 14 más que, al parecer, apartaban lugares en la vía pública.

Durante el sábado, los oficiales realizaron patrullajes en las inmediaciones del estadio GNP, localizado en la colonia Granjas México.

Resultado de lo anterior, los uniformados ubicaron a siete hombres y tres mujeres, de todos ellos cinco menores de edad, quienes posiblemente ofrecían boletos a precios superiores a los de la taquilla o apócrifos.

Ante tales hechos, detuvieron a 10 personas, cinco de ellas con antecedentes por la misma falta cívica, que fueron puestas a disposición del Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

Cabe mencionar que también se realizó un operativo para impedir el estacionamiento en zonas prohibidas, en cumplimiento del Artículo 28, Fracción II de la Ley de Cultura Cívica, tras el cual fueron detenidos 11 hombres y tres mujeres de entre 18 y 58 años de edad que posiblemente apartaban lugares en la vía pública.

Los policías de la SSC mantuvieron el despliegue operativo hasta el término de las actividades y el desfogue total de los asistentes; en tanto, el personal de tránsito agilizó la vialidad en las principales avenidas aledañas al recinto.

SLP

El Universal

