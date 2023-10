Conciertos de Peso Pluma en EU son pospuestos tras amenazas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Después del rotundo éxito que significó su debut en la música, Peso Pluma atraviesa una de las etapas más difíciles de su carrera; y es que hace tan solo unos días fue amenazado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, esto con el único fin de que cancelara la próxima presentación que tiene en la ciudad de Tijuana.

Ahora, parece ser que Hassan, nombre real del cantante, decidió extremar precauciones pues pospuso una serie de conciertos que tenía programados en Estado Unidos.El primero de ellos fue el que tenía programado en Milwaukee para este pasado 14 de septiembre y que fue reprogramado para noviembre, de acuerdo con un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del Fiserv Forum, lugar en donde se llevaría a cabo la presentación: "El concierto de Peso Pluma originalmente programado para el 14 de septiembre ha sido reprogramado para el sábado 4 de noviembre. Todos los boletos comprados previamente serán aceptados para la nueva fecha", escribió el foro sin dar mayores explicaciones.Pero esto no fue todo, el 15 de septiembre ofrecería un show en Illinois, el cual también fue reprogramado. Medios locales aseguraron que los organizadores revelaron a la cadena de televisión ABC que la nueva fecha será el 29 de octubre y que respetarían los boletos que ya habían sido vendidos para la nueva fecha, pero tampoco dieron los motivos de la cancelación.Otros de los shows que tampoco se llevaron a cabo en la fecha estipulada son los de Indianápolis, el 16 de septiembre y el de Alabama, la noche de este 17 de septiembre.Hasta el momento ni el cantante de la "Doble P" ni su equipo de trabajo se han pronunciado al respecto, por lo que ya circulan varias versiones que indican que estas cancelaciones tienen que ver con las advertencias que recibió de parte del grupo delictivo.Las primeras horas de este 12 de septiembre varias mantas con mensajes dedicados a Peso Pluma aparecieron en distintos puntos de Tijuana. En las telas y con letras rojas exigían al joven de 24 años no presentarse en la ciudad, de lo contrario sería el último concierto de su carrera.Más tarde, ese mismo día, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, aseguró a la periodista Denisse Maerker que, por cuestiones de seguridad, se encontraba analizando si se realizaría o no el evento, aunque hasta el momento no ha confirmado nada.Sin embargo, en la página Ticketmaster ya no está promocionado este show, los únicos disponibles son los de Zapopan, en Jalisco; San Nicolás de los Garza, en Nuevo León y el del Foro Sol en la CMDX.Cabe destacar que, hasta ajora el cantante no se ha pronunciado respecto a estas amenazas.