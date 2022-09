Confiscan peluches del Dr.Simi en concierto de Big Time Rush

A-AA+

La euforia por aventar peluches del Dr.Simi a diversos artistas que se presentan en México, se ha vuelto una tradición popular, sin embargo, parece que algunos fanáticos de la banda Big Time Rush no supieron controlar sus impulsos, pues a la entrada de su concierto en Jalisco, el cuerpo de seguridad confiscó 43 muñecos del icónico personaje de la farmacia Similares.

La boyband estadounidense que se formó en 2009 y que no sólo se enfocó en sacar algunos sencillos, sino que incluso tuvo su propia serie de televisión en Nickelodeon, regresó a los escenarios tras ocho años de que visitaran el país.

Fue en su presentación del Auditorio Telmex, en la región de Zapopan, donde el personal retiró los muñecos, suceso que algunos asistentes al evento informaron en Twitter.

"Soy la dueña de los simis, eran cuatro y no logramos que les llegara ninguno, nos confiscaron dos en la entrada y dos dentro" escribió la usuaria Itsel Alba, junto a una imagen con los peluches vestidos con diferentes trajes.

Mientras que la tuitera @ale_dvera expresó su inconformidad con la seguridad del Auditorio, "Qué feo que el @AuditorioTelmex se freseó ayer con los Simis que iban destinados a @bigtimerush".

Pese a que algunos fanáticos no pudieron cumplir su objetivo de entregarle el peculiar regalo a Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Pena Jr, otros si lo hicieron por lo que los estadounidenses no se salvaron de la lluvia de Simis.

Los intérpretes de "Boyfriend" se encuentran viajando por Latinoamérica con el "Forever Tour", por lo que su siguiente parada es Colombia.