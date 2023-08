"Cositas" se despide de Masterchef Celebrity

A-AA+

"No es lo mismo usar las tijeras de punta chatita, que usar un cuchillo", aceptó Alma Gómez, mejor conocida como "Cositas", la conductora que se convirtió en la treceava eliminada de la competencia de cocina Masterchef Celebrity.

La también educadora estuvo cerca de convertirse en uno de los finalistas, pero un error crucial no le permitió superar el reto de eliminación durante la emisión número 14 de esta producción.

Inicialmente los concursantes tuvieron que hacer un reto que ponía a prueba sus habilidades para cocinar carne. Romina Marcos fue la triunfadora después de presentar un platillo hecho a base de puerco que los chefs del jurado calificaron como "uno de los mejores que ha hecho durante la competencia" la hija de Niurka Marcos.

Quienes no lo superaron fueron Eduardo Capetillo Jr., Alma y Manu NNa, que se enfrentaron, ya con mandil negro, al desafió de hacer correctamente una tarta con masa quebrada.

El comediante Manu NNA lo hizo con un toque mexicano que incluía chicharrón prensado y espinacas, mientras que el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán logró integrar varios sabores aunque tuvo problemas a la hora de hacer la masa.

"La masa la salvaste, ¡ojo!, varias veces vi que le ponías encima y no piensas. cocinar no se trata de empezar a poner cosas a lo tonto", le llamó la atención la chef Zahie Téllez.

¿Le faltó imaginación?

Por su parte "Cositas" se enfrentó a complicaciones como que se le apagó el horno cuando se le acabó el gas, tuvo que compartir estación con Capetillo Jr. y el error que le costó la permanencia fue a la hora de emplatar.