Crece locura por ver a Bad Bunny; boletos a 500 mil pesos en reventa

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Desde que se anunció la visita de Bad Bunny a México, como parte de su "World's Hottest Tour", los fans enloquecieron. En cuestión de horas, los boletos para asistir a sus conciertos se agotaron, y se llegaron a registrar hasta 200 mil personas en las filas virtuales de Ticketmaster.

Como era de esperarse, las quejas y la decepción de aquellos usuarios que no consiguieron los tan anhelados accesos no tardaron en hacerse presente y culparon a la página y a la empresa por las fallas que se registraron, además de sobrevender el evento.

Para muchos, la única esperanza era acudir a la reventa; sin embargo, ver en vivo al artista más escuchado del mundo no iba a salirles nada barato, pues si bien las entradas en taquilla rondaban entre los 600 y 8 mil pesos, por fuera se han disparado, alcanzando desde los 12 mil, hasta los 590 mil pesos, cada uno.

De acuerdo con el sitio Stubhub, al menos para el espectáculo programado para el próximo sábado 10 de diciembre, aquellos que quieran estar en la pista tendrán que desembolsar la módica cantidad de 68 mil pesos, mientras que el precio de las gradas supera el medio millón de pesos.

Luisito Comunica acusa a la página de fraude

Recientemente, fans han denunciado ser víctimas de distintos fraudes en este tipo de eventos, para el concierto de Harry Styles y el Corona Capital, usuarios de Twitter explicaron haber sido engañados por diferentes cuentas dedicadas a la reventa pues además de pagar las entradas mucho más caras, jamás les fueron entregadas.

Pero hasta los famosos caen en este tipo de trampas, hace unos días el influencer Luisito Comunica acusó a esta misma página de haberlo estafado con 20 mil pesos por un par de entradas para ver a Daddy Yankee, quien se presentó el pasado fin de semana en la Ciudad de México.

"Vaya situación desafortunada, compramos boletos fraudulentos en una página que se llama StubHub, no usen esa página, porque son falsos", escribió en sus redes sociales.