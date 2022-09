Critican tráiler de “La Sirenita”

El estreno del “live action” de “La Sirenita” está cerca y no hay duda de quién dará vida a “Ariel”, la hija menor del “Rey Tritón”; se tratará de la actriz e intérprete de R&B Halle Bailey, sin embargo, decisión de Disney de integrarla en el reparto fue señalada de diversas formas, mientras hay quien aplaude su fuerza vocal, hay quienes están inconformes, por el hecho de que no sea de tez clara.

Se publicó emotivo video donde niñas afroamericanas reaccionan a su participación en la cinta.

Desde 2019, el director Rob Marshall, dio a conocer que sería Halle Bailey, de 20 años, quien interpretaría a Ariel, pues indicó que su personalidad y talento empataban con el espíritu de la princesa de Disney.

Sin embargo, redes reflejaron descontento, sosteniendo que no sería adecuada, por no ser pelirroja ni caucásica. Ante la falta de aceptación, circula el “hashtag” “#NotMyAriel” (No mi Ariel) para viralizar el descontento.

Freeform, canal de Walt Disney, asegura que la historia de la ninfa marina también está basada en la Hans Christian Andersen: “Las princesas danesas pueden ser negras porque la ‘gente’ danesa puede ser negra”.

También circula video de TikTok, donde se ve como madres transmite el tráiler a sus hijas, de origen afroamericano, las cuales reacciones fascinadas y atónitas cuando se devela identidad de Ariel; mujer de tez oscura.