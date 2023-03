Cuándo y dónde ver la entrega de premios Oscar 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La premiación más importante del cine internacional está por llegar. Se trata de la 95 entrega de los Premios Oscar mediante la cual la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas reconoce a las mejores películas del último año.

Con "Todo en todas partes al mismo tiempo" a la cabeza de esta edición, después de haber recibido 11 nominaciones y varios galardones en las premiaciones pasadas, las estrellas que se esperan ver desfilar por la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles son por ejemplo Michelle Yeoh, Ana de Armas, Brendan Fraser, Steven Spielberg, Tom Cruz, Jamie Lee Curtis, entre muchos otros que compiten por llevarse una estatuilla en alguna de las categorías.

La ceremonia se llevará a cabo el 12 de marzo y será transmitida en vivo a través de televisión abierta, televisión de paga e incluso una plataforma streaming.

Horarios y dónde ver los premios Oscar 2023

El horario en tiempo del Pacífico es a las 17:00 horas por lo que en México se podrán sintonizar a partir de las 19:00 en punto.

Televisión nacional:

Será el canal siete de televisión abierta quien se encargue de transmitir todo lo que sucede durante la premiación.

El año pasado fue dentro del teatro donde sucedió el sorpresivo momento en el que Will Smith golpeó al presentador Chris Rock, tras hacer una broma sobre la esposa del actor de "Soy Leyenda". Ahora la organización aseguró que tendrán un comité de seguridad preparado para evitar estos inconvenientes.

Lo que sí se espera que sucede entre los espectáculos de la noche es la presentación de Rihanna interpretando en tema "Lift me up", que está nominado a mejor canción por la película "Pantera Negra: Wakanda por siempre".

Además, en este canal de la señal de Azteca se podrán ver detalles a través de sus redes sociales o en internet a través de su página oficial.

Televisión de paga:

Cómo cada año, tanto la alfombra roja de la premiación como la transmisión en vivo de la ceremonia estarán disponibles por la cadena de televisión ABC que dispone el canal de televisión de paga Lifetime para tener los detalles de la alfombra roja a partir de las 17:00 horas y TNT con todo lo relacionado a la entrega.

Streaming:

Mientras que la plataforma elegida para transmitir toda la cobertura en Latinoamérica es HBO Max, que ya confirmó el horario en el que comenzará a transmitir este evento en México: a partir de las 17:00 horas, para todos los suscriptores a este servicio streaming.