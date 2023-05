¿Cuándo y dónde ver "Mixtape", la miniserie de Thalía?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Thalía es una de las celebridades mexicanas más importantes que ha trascendido al público y podríamos decir que alrededor del mundo tiene muchos fanáticos. Con un carisma muy especial conquistó a todos a través de las telenovelas que protagonizó, pero siguió el camino de la música.

Así es como no sólo se dedica a componer, cantar y enloquecer a sus fanáticos sino que ha ido más allá y avanzó en lo que denomina ella misma como el "soundtrack" de su vida según contó en Instagram. "Mixtape" es un musical con los clásicos latinos que inspiraron a generaciones de artistas y crearon el actual panorama de la música latina que hemos visto hoy.

"¡Que emocionada me siento por esto! Un proyecto que hemos creado con tanto amor para todos ustedes, una docuserie que resume una etapa muy importante de mi vida, y compartirla en este momento de mi carrera, lo hace aún más especial" agregó Thalía en la descripción junto a una galería de fotos. La artista ha dedicado mucho tiempo y talento a una producción que promete ser diferentes.

"Thalia's Mixtape: el soundtrack de mi vida" se estrena este 3 de mayo por Paramount+ y sus seguidores no ven la hora de volver a ver a su artista favorita haciendo una de las cosas que más le gustan: cantar y actuar. En este proyecto que tiene a Thalía como creadora y productora ejecutiva del concepto, la artista busca transportar a toda la familia en un viaje musical a través del tiempo.

El proyecto que lidera Thalía se trata de una travesía que recorre los clásicos del rock en español de las décadas de los 80 y 90. Este repertorio elegido, no sólo marcaron una generación, sino que marcaron la industria musical latina. En cuanto al álbum, fue producido por los ganadores del Latin Grammy Aureo Baqueiro y Rafael Arcaute y tiene once canciones que rinden homenaje a la época de oro del rock en español.