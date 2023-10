Cuerpo del supuesto hijo de "El Puma" desaparece

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- El pasado 11 de octubre trascendió en los medios el fallecimiento de Juan José Rodríguez Hurtado, también conocido como "

Junior", presunto hijo no reconocido del cantante José Luis Rodríguez "". Ahora, su viuda, Gloria Gutiérrez, dio de qué hablar debido a que asegura que no le entregaron el cuerpo de su esposo.Según un comunicado que circuló en medios nacionales y redes sociales, la mujer afirmó que el paradero de Rodríguez Hurtado era desconocido. En sus propias palabras: "Mi nombre es Gloria Gutiérrez, viuda de Juan José RodríguezJunior. En la madrugada del 11 de octubre, hablé por última vez con mi esposo Juan José vía telefónica. Por la mañana, lo llamé, y quien atendió su teléfono me dijo que estaba muerto. No lo creí porque él estaba bien. Luego de corroborar su muerte, el cuerpo de mi esposo fue trasladado a la funeraria Inversiones y Planes de la Paz, en Pereira, Colombia".Aparentemente, se envió el acta de matrimonio a la funeraria y se iniciaron los trámites para repatriar el cuerpo a Miami, Estados Unidos. Sin embargo, dos días después, a altas horas de la noche, la funeraria entregó los restos a dos mujeres que afirmaron ser hijas del Puma Junior. A pesar de esto, Gutiérrez aseguró que su esposo no tenía hijos."La funeraria, de manera irregular, entregó el cuerpo de Juan José a desconocidas, a pesar de tener en su poder el documento que demuestra que soy su esposa y, por lo tanto, la única autorizada para tomar decisiones sobre sus restos. Además, sabían que yo estaría en Colombia en cuestión de horas para recoger el cuerpo de mi esposo", continuó.También se informó que, si bien se le dijo a Gutiérrez que el cuerpo había llegado a Capillas de la Fe, donde lo había enviado la funeraria, tampoco se encontró allí, "exijo a las autoridades colombianas que inicien una investigación penal sobre este grave incidente y me entreguen el cuerpo de Juan José RodríguezJunior", concluyó el texto.¿La viuda deJunior mintió?Pese a que Gloria Gutiérrez no ha proporcionado más información sobre el caso, otro miembro de la familia del fallecido dijo que la historia de ella era falsa.A través de un video compartido en el canal de YouTube de Oswaldo Rodríguez, quien es el "padre oficial" del difunto, el hermano del Puma Junior expresó que nadie había robado el cuerpo, ya que las personas que lo reclamaron eran, de hecho, sus hijas.En las declaraciones externó que Juan José era un hombre mujeriego que tenía varios hijos "diseminados", y aunque su esposa Gloria estaba al tanto de ello, incluso llegó a financiarle viajes con sus "amantes" para mantenerlo a su lado.Además, señaló que ni Gloria ni Liliana y Lilibeth Morillo se hicieron cargo del cuerpo y lo dejaron en el limbo.Según él: "Ahora es su esposa, y para mis primas (Liliana y Lilibeth Morillo), ahora es su hermano fallecido. Me parece ridículo. Ninguna de ellas pagó los gastos de la funeraria. Pasaron varios días y el cuerpo seguía allí. Las hijas de Juan José sí fueron, pagaron y arreglaron los asuntos con el dueño de la funeraria".Por otra parte, atacó la idea de que el hombre fuera hijo de José Luis Rodríguez "" solo por su parecido con el famoso.