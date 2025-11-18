Cynthia Erivo desata controversia por su actitud con Ariana Grande

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Ariana Grande y Cynthia Erivo aparecen sonrientes y de la mano en la premier de la película que protagonizan, "Wicked: For Good" en Nueva York, la cercanía entre ambas actrices parece normal, ambas promocionan la segunda parte de la saga que tanto ha gustado al público, sin embargo, los comportamientos de ambas ha dado de qué hablar.

Esto comenzó cuando hace unos días Erivo salió a la defensa de Ariana después de que un joven efusivamente corrió a abrazarla saltando la valla de seguridad en la premier de la cinta en Singapur.

Ahora, en Nueva York, ambas aparecieron sonrientes y con las manos enlazadas, sin embargo, en redes, circulan videos que no sólo cuestionan el cambio físico de Ariana, quien luce muy delgada, sino la actitud de sobreprotección y de invasión de espacio vital de Cynthia Erivo que incluso ha incomodado a la propia Ariana.

Momentos entre Ariana Grande y Cynthia Erivo que han dado de qué hablar

En uno de los momentos que comparten juntas durante la promoción de "Wicked: For Good", mientras están entrevistando a Ariana, Cynthia Erivo le acomoda el collar sin razón, pues éste se encontraba bien, pero la actriz de 38 años le comienza a acomodar el accesorio ante el desconcierto de la cantante.

En otra ocasión, el productor de la película se emociona y toma la mano de Ariana y la mueve con fuerza, de inmediato Cynthia interviene y la apapacha acercando su rostro al brazo de Grande, "como si Ariana fuera de porcelana", coinciden internautas en redes, a quienes se les hace exagerado el comportamiento de Cynthia.

"Me parece enfermizo ... Ariana tampoco se ve saludable ni física ni emocionalmente". "Son comportamientos muy extraños". "Siento que está obsesionada con Ari, no es normal, Ariana en muchos clips se ve incómoda y ve innecesario tanto cuidado por parte de ella". "Le está robando la energía". "Se comportan raro ambas. Desde mi perspectiva como que Ariana tuviese miedo", se lee entre los múltiples comentarios sobre el extraño comportamiento de Cynthia Erivo.