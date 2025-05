Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno ¿Otra vez juntos?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "No hay recalentado", es lo que afirma la actriz Cynthia Klitbo respecto a su relación con su exmarido Francisco Gattorno, con quien recientemente intercambió de manera pública mensajes cariñosos, donde lo definió como el amor de su vida.

"Nos adoramos, nuestra relación está más allá del bien y del mal, la gente lo entendió como un 'recalentado', yo le dije (a Gattorno) 'nada más andas prendiendo el polvorín'. Fue uno de los amores de mi vida importantes", expresó Cynthia Klitbo.

La actriz señaló que las viejas rencillas que pudieron tener por el difícil matrimonio que tuvieron, las zanjaron cuando ambos participaron en la telenovela "Atrévete a soñar" (2009).

"Después de 12 años de trauma y odiarlo nos volvimos a ver, pero han sido 30 años en los que hemos discutido mil veces, ya nos hemos presentado exparejas, en fin. No volvería a meter a Francisco en mi casa porque es un loco divino, y yo también soy una loca. Las heridas sanan y queda el gran cariño que sientes por una persona, digo hasta al baño íbamos juntos, quién los va a conocer más que yo y él a mí".

Cynthia compartió que en este momento está feliz con la relación que tiene con un cineasta mexicano, que según reveló a principios de abril, está abriéndose camino en Hollywood, motivo por el cual tienen alrededor de dos meses sin verse, y no le ve problema a esto.

"Él está haciendo su película, yo estoy haciendo mis cosas, no tengo ninguna prisa, ya a mi edad está perfecto que salgas con alguien, te la pases bien; pero sí nos queremos bien. Lo que no quiero es estar con alguien que se quiera comprometer y se meta a mi casa, cada quien su casa y su carrera, por favor que tenga una profesión y no esté aquí (cerca de mí) a ver si agarra un poco de foco navideño".

También expresó su entusiasmo por ver a Natasha Dupeyrón dando vida a Tamara, un personaje que ella interpretó en El privilegio de amar en 1998, y que de la cual hoy están haciendo una nueva versión, Los hilos del destino.

"Me da mucho gusto porque ella es de mis bebés, fue de mis primeras hijas en la ficción, ella viene de una dinastía maravillosa, es una super buena actriz y estoy segura que le va a dar su propia vida al personaje".

Klitbo explicó no le quiere dar ningún consejo a Natasha, porque ella tiene la capacidad de hacer su propia interpretación de Tamara, inclusive señaló que la joven actriz no está obligada a raparse como ella lo hizo, porque fue una propuesta fuera de guion, así que lo único que le puede decir es que disfrute a esta gran villana.

Respecto al comentario que hizo sobre el novio de su hija Elisa, de quien dijo no le gustaba para nada, por no demostrar respeto e interés por los planes de su heredera; Klitbo señaló que la joven se molestó con ella por esta declaración y le pidió que se abstuviera de hablar de su vida privada.

"Pero no crie una niña bien educada y todo, para que me la peluseen y caiga con un patán, yo ya pasé mucho por eso. Pero ya se va, entra a principios de septiembre a la universidad, se va Georgia y está muy contenta".

La noche de este jueves en el escenario del Teatro Legaria, el elenco de "Venecia bajo la nieve" realizó un ensayo general con público, en el cual corrieron por primera vez la obra completa.

"Todavía estamos todos temblorosos porque hemos tenido muchos compromisos, unos están en novela, otros en cine, en veinte cosas, pero hoy correremos la obra tal cual", expresó Cynthia Klitbo, minutos antes de que se diera la tercera llamada.

Klitbo quien se ha caracterizado por hacer grandes villanas de telenovela, como la resentida Sofía de "Cadenas de amargura" (1991), se dijo feliz de estar haciendo una comedia y además en teatro, el cual no ha tenido mucho tiempo de abordar, debido a que estivo viviendo entre México y Estados Unidos por compromisos laborales y familiares, su hija Elisa estudia en aquel país.

"Pero esta es una obra que no quise dejar pasar, es la primera vez en toda mi vida que hago teatro y televisión al mismo tiempo, pero es que esta puesta en escena me divierte mucho", expresó Cynthia quien actualmente está en grabaciones de la telenovela "Monteverde", que se estrena el 16 de junio por Las Estrellas.

Tanto es su entusiasmo por estar en este montaje, que debido a sus llamados en TelevisaUnivisión sus ensayos son muy tarde por la noche y terminan a la una de la mañana, pero a las cinco cuarenta ya debe estar para comenzar a grabar, así que el dormir poco en este momento es un sacrificio aceptable para ella.

"Venecia bajo la nieve" cuenta la historia de dos viejos amigos de la universidad que se reencuentran después de muchos años y deciden presentar a sus parejas actuales en una cena en casa de uno de ellos.

Lo que comienza como una velada tranquila pronto se convierte en un torbellino de emociones cuando las parejas comienzan a revelar secretos, resentimientos y conflictos que han estado guardando durante años.

Cynthia comparte escenario con María Aura, Plutarco Haza y Alberto Casanova, quienes durante casi dos horas hicieron reír al público con las hilarantes situaciones que se desataron en esa cena.

Esta puesta en escena iniciará gira el 17 de mayo en San Juan del Río, Querétaro, después seguirá el 14 de junio en Cuernavaca, 22 de junio Irapuato, 2 de agosto León, 10 de agosto Guadalajara, 17 de octubre Zacatecas, 30 de octubre Monterrey, 6 de diciembre La Paz, 7 de diciembre Los Cabos, y en la Ciudad de México a partir de septiembre estará todos los viernes en el Teatro Rafael Solana.