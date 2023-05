Cynthia Rodríguez cuenta cómo se prepara para recibir a su hijo León

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Comienza la cuenta regresiva para Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera que, desde el pasado marzo, anunciaron que estaban en la espera de su primer hijo, cuyo nombre será León, por lo que la conductora y el cantante emprendieron una tarde de "shopping", por algunas de las boutiques para bebés más prestigiosas de Miami, pues cada vez falta menos para que den la bienvenida a su bebé y, finalmente, conozcan a su primogénito.

Aunque no queda muy claro la semana de gestación en la se encuentra Cynthia, debido a que es una información que todavía no ha revelado, el tamaño de su pancita sugiere que está a poco de dar a luz a Leoncito, el hijo que espera a lado de Rivera, por lo que el día de ayer compartió una serie de videos donde documentaba todos los detalles de una tarde de compras: "Aquí eligiendo todas las cositas; cobijitas, me dijeron que estás son muy buenas", indicó Cyn, mientras enfocaba la cámara de su celular a un anaquel lleno de frazadas de tipo polar.

Más adelante, la pareja hizo una pausa para comer, no sin agradecer todos los consejos y recomendaciones que recibieron por parte de sus fans, que le hicieron llegar a la exacadémica mensajes con los productores que no podían faltar en su carrito de compra, esenciales para la llegada de un bebé recién nacido a casa.

"Oigan, mil gracias por estar pendientes, vamos a comer algo y seguimos con las compras: ya fuimos a 'buybuy Baby', fuimos ah... 'Carther's' también, nos falta todavía ir a 'Target', que me encargaron cosas, me dijeron que ahí puedo encontrar cosas muy padres, pero bueno... a comer algo y ¡continuamos con las compras! les mandamos besos", dijo entusiasmada.

Fue entonces cuando Rodríguez compartió una tierna historia en la que, mientras ella y Carlos hacían un "break", en la que se alcanza a apreciar la mano del cantante acariciado el vientre de la futura madre, escena poco usual, debido a que la pareja ha decidido llevar su relación, ante el público, de la forma más discreta y hermética posible, por lo que en sus redes sociales no comparten fotografías juntos y aunque, fue un pequeño asomo de su relación, esta historia causó furor entre sus fans.

Más tarde, la exconductora de "Venga la alegría", cuando ya se encontraba en la comodidad de su hogar, grabó una serie de historias en las que mostró a sus fans que ya está más que equipada para recibir al pequeño León pues, de entre las compras que realizó, no podían faltar una gran cantidad de mamelucos, para tener de reserva, pues fueron varias las tallas que se llevó a caso consigo; desde la talla que denominó "newborn" (recién nacido), para tres, seis, nueve y hasta doce meses: "Mas vale", previno Cyn.

En la imagen también puede verse una variedad de pijamas, guantes y calcetas. Además presumió las diferentes cobijitas que compró, las cuales -aseguró- están diseñadas con diferentes texturas para sus diferentes usos, pues la cantante desea proveer de toda comodidad al pequeño que espera, con decirles que hasta se hizo de una especie de "saquitos", un tipo de frazada especial, pensadas para que los bebés duerman como si estuvieran dentro de un pequeño costal.