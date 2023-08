Cynthia Rodríguez presume a su hijo León

A-AA+

Cynthia Rodríguez por fin tiene a su hijo León entre sus brazos, la conductora y su esposo, el cantante Carlos Rivera se convirtieron en papás hace una semana, su hijo nació el pasado 3 de agosto en perfectas condiciones, su padre prácticamente estaba aterrizando de España y se fue de inmediato al hospital para recibir a su primer hijo; a pocos días de la llegada de León, Carlos ha dicho que está viviendo los momentos más felices de su vida, y Cynthia no aguantó las ganas de aparecer con el pequeño.

La pareja, que llegó al altar hace un año tras nueve de relación, ha sorprendido gratamente a sus seguidores, pues si bien llevaron su relación con mucha discreción, sí han dado a conocer detalles de su matrimonio, su embarazo ya hora el nacimiento de Leóncito, como lo llaman cariñosamente los felices padres.

Rivera expresó hace unos días, muy emocionado, que su hijo venía con torta bajo el brazo, pues sus conciertos fuera de México presentan "sould out", por lo que tendrá que estar viajando con frecuencia y combinando su faceta de papá al mismo tiempo; la conductora, por el momento, disfruta de la maternidad y de la experiencia de la lactancia, la cual, asegura, la tiene muy emocionada.

----Cynthia presume a su hijo León y a su esposo Carlos

Cynthia Rodríguez ya comenzó a hacer su banco de leche, así lo presumió en redes sociales con sus seguidores, donde compartió detalles de su debut como mamá; ella, León y Carlos tuvieron su primera sesión de fotos, y por primera vez apareció con su hijo, aunque no mostró su rostro. "Amo la conexión que tenemos, mucho amor", escribió.

Como nunca antes, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera aparecen juntos en una fotografía en redes sociales, posaron con la fotógrafa responsable de su sesión como familia.

La conductora compartió cómo la está pasando en sus primeros días como mamá:

"Saben que los primeros días son súper demandantes, he querido disfrutarlo y gozarlo al cien, un poquito desvelada, aunque déjenme decirles que anoche a Leoncito le dio de comer a las 12, luego se despertó como a las tres, y luego se despertó hasta las 6:30, me está dejando dormir, se está portando súper bien, pero también porque está comiendo súper bien", comentó.