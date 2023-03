Daiana Guzmán, quien denunció a Kalimba, apoya a Melissa Galindo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- Hace poco más de 13 años, Kalimba se vio envuelto en el escándalo, luego de que Daiana Guzmán, quien en ese entonces era menor de edad, lo acusara de haber abusado sexualmente de ella durante una visita que el cantante hizo a Quintana Roo.

En ese entonces, 2010, y tras levantarse una denuncia en su contra, el integrante de OV7 fue citado a declarar por la Procuraduría del Estado, incluso fue recluido en el Centro de Readaptación de Chetumal, donde habrían ocurrido los hechos y donde estuvo por siete días, hasta que fue liberado ya que las autoridades jamás pudieron comprobar el presunto delito.

Ahora, y a raíz de las recientes acusaciones que Melissa Galindo hizo en contra del intérprete de "Tocando fondo", en las que aseguró que éste la habría tocado indebidamente en dos ocasiones, Daiana le expresó públicamente su apoyo a la actriz.

A través de una entrevista que ofreció a la reportera Kary Alejadre y que fue compartida por una cuenta de Instagram llamada Chicapicosa, Guzmán fue cuestionada al respecto y de manera tajante confesó que no tiene ninguna duda de que el relato de Galindo sea cien por ciento real: "Sí le creo. No la conozco, todo lo que está surgiendo para mi es completamente nuevo, pero le creo por el hecho de que es la misma persona que a mí me agredió", dijo.

Daiana, además, se solidarizó con Melissa y dejó claro que si en algún momento llegará a necesitar de su ayuda para superar lo que vivió, puede contar con ella incondicionalmente: "Aquí estoy por si ella necesita mi apoyo", agregó.

La joven, que en algún momento causó controversia al intentar hacer una carrera como cantante, recordó lo que vivió hace tanto tiempo y aseguró que le costó mucho tiempo y trabajo salir adelante, sobre todo porque pasó de ser la presunta víctima a la victimaria: "Desde el momento en que yo puse la denuncia fui la victimaria, para todo el mundo yo era la culpable a pesar de que a mí me habían abusado".

En esa época Kalimba siempre sostuvo su inocencia y aunque admitió que sí estuvo con ella, negó que hubiera tenido cualquier contacto físico con ella.