Danna Ponce otorga perdón a Coco Levy

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- La actriz Danna Ponce, quien denunció en junio del año pasado al productor Coco Levy por acoso y abuso sexual, informó que le otorgó el perdón luego de que se diera cuenta que en México la ley no está preparada para proteger a las mujeres.

La joven, egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, quería en un inicio cárcel para Levy, y a través de un video narró cómo fue el abuso que vivió por parte del hijo de Talina Fernández, el cual se dio en las oficinas de Videocine, donde trabajaba Levy.

Ella acudió a una entrevista laboral con la idea de que se podría presentar una buena oportunidad para su carrera, sin embargo aseguró que Coco la acosó, la tocó y la besó sin su consentimiento.

Tras hacer público estos hechos, la joven actriz Maria Bobadilla también compartió el episodio oscuro que vivió con Levy, y ambas se mostraron apoyo mutuo: se dijo que varias mujeres se estaban organizando para redactar un documento en el que externarían quejas sobre los comportamientos de Levy, para pasar más a la acción y no quedarse en una queja en redes sociales.

Danna reapareció en un video para decir que debido a que se está filtrando información y para que ésta no se tergiverse, es que ella misma informaba lo que estaba pasando con su caso.

Jorge "Coco" Levy siempre negó las acusaciones, las consideró difamatorias y tras la revelación de Danna, ofreció disculpas a través de un video; Videocine despidió al productor poco después de que estallara el escándalo.

---Danna Ponce tuvo ansiedad y depresión

Danna Ponce detalló que durante el proceso en contra de Coco Levy, su salud se vio afectada, así como la tranquilidad de su familia, quien también se involucró en este proceso que catalogó como desgastante; ella sigue en tratamiento.

"Estos meses fueron muy desgastantes para mí y para mi familia, porque lamentablemente este proceso arrastró a mi familia; tuve unos ataques de ansiedad y unos cuadros depresivos durante estos meses que me llevaron a tomar antidepresivos, ahorita estoy en tratamiento, todo pinta bien", relató.

Danna se mostró agradecida con las personas que la apoyaron en el proceso y la alentaron a buscar justicia, pero lamentó que las leyes en México no estén preparadas para creerles a las mujeres.

"La ley no está preparada para protegernos y lamentablemente quieren que sea radical en cuestión de daños, quieren que llegues con moretones, que casi casi seas víctima de violencia física para que tomen en cuenta lo que probablemente estás diciendo y aparte te cuestionen a ti como víctima todo el tiempo, cuando tú no tienes idea de lo que acaba de pasar y sigues en shock", lamentó.

Ponce considera que se logró mucho con lo que hizo, pues al hacer público su caso, evitó que otras mujeres volvieran a vivir lo mismo con Coco Levy.

"Es lamentable, muy doloroso, y me quedo con que la lucha valió la pena y se logró el objetivo que era protegerlas de seguir pasando por estas personas que abusan de los puestos de trabajo".

Danna Ponce, quien dijo no tenía permitido dar detalles del caso, quiso comenzar el 2023 otorgando el perdón y así mejorar la calidad de su vida.

"Yo decidí terminar con esto y perdonar, quise iniciar el año con la palabra perdón", expresó.