David Bisbal lleva la verbena española a Nueva York

Nueva York (EFE).- Con su 'Ave María' y otros de sus temas más emblemáticos, el cantante almeriense David Bisbal trajo este sábado una verbena española a Nueva York a la que no faltó un diverso coro de voces que, desde la pista, ondeaba banderas de múltiples partes del mundo.

La intensa lluvia que mojó hoy las calles no fue un impedimento para las cientos de personas que acudieron a una sala de Brooklyn para ver al español, quien al ritmo de "One, two, three four!" y de los gritos de euforia de los espectadores saltó al escenario y dio pie al concierto con 'Corazón latino'.

El artista, que cumplió el viernes 46 años y se presentó en Nueva York con un traje negro de chaqueta, contagió al público con una inagotable energía que perduró durante todo el show y que también mantuvo su banda, compuesta por una batería, un piano, un bajo y unas guitarras eléctricas y acústicas.

Bisbal dedicó los primeros minutos a interpretar éxitos como 'Lloraré las penas' o 'Quién me iba a decir', en los que presumió de su amplio rango vocal y de esos pasos de baile que tan virales se han hecho en redes sociales.

Mientras se movía de un lado al otro del escenario, el español lanzaba besos al aire y dedicaba amplias sonrisas a los espectadores -en su mayoría latinos y españoles- que en la pista ondeaban banderas de sus respectivos países.

"¿Cómo será que la gente tiene tanta energía aquí? Será la mezcla de culturas", señaló el cantante.

Así, comenzó a colgarse en el cuello una bandera tras otra y terminó formando un collar con las banderas de España, Perú, Andalucía, México y Estados Unidos.

El concierto relajó su energía con algunas de las baladas más reconocidas del español, como ´Dígale´, ´Culpable´ o ´Mi princesa´, que interpretó en un ambiente más íntimo y con un vestuario que recordaba a ese Bisbal de los 2000: una camisa de leopardo marrón y azul conjuntada con unos pantalones de cuero negro.

Tampoco faltaron hoy algunas de sus colaboraciones más exitosas, como 'Vuelve, vuelve' con Danna Paola o 'Si tú la quieres' con Aitana.

Guiño a sus raíces

Desde el pasado mayo, Bisbal está embarcado en su gira por Estados Unidos, con la que ya ha pasado por ciudades como Chicago o Los Ángeles y que terminará el 15 de junio en Orlando (Florida).

En la Gran Manzana, el almeriense ha aprovechado para reunirse hoy en el rascacielos Rockefeller Center con algunos jugadores del equipo de fútbol de la ciudad, que le regalaron una camiseta con su apellido y el número diez en la espalda.

Pese a estar a miles de kilómetros de distancia de su hogar, Bisbal no se ha olvidado de sus raíces y por ello se refirió hoy a aquellos que dejan su casa para perseguir sus sueños y que "echan de menos a su gente más querida".

Bisbal aprovechó para hacer un guiño a su tierra, Almería, cuando, en tono anecdótico, contó que allí le encanta "tener la puerta ´entornailla´".

Los fans de Bisbal respondieron a su ídolo cantándole el cumpleaños feliz en inglés, a lo que él, con un marcado acento andaluz, respondió: "¡Eso! ¡Muchas gracias!"

Su Andalucía natal tomó protagonismo en los últimos minutos del concierto, con uno de sus temas más reconocidos, ´Bulería´, aunque el broche final lo puso ´Ave María´, que recreó una verbena de feria a la que se entregó, sobre todo, el público español.