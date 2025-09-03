David Corenswet anuncia fecha de estreno de la secuela de Superman

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Después del exitoso estreno de "Superman", que según estimaciones superó los 600 millones de dólares en taquilla mundial, David Corenswet, su protagonista, confirmó el nombre y la fecha de la segunda película.

Uno de los superhéroes favoritos de los fans de los cómics volverá a la gran pantalla como parte del nuevo Universo DC, que está organizando James Gunn junto con otros miembros de DC Studios, quienes buscan aprovechar la popularidad del héroe de capa roja.

¿Cómo le fue a "Superman" en crítica y en taquilla?

Desde su estreno el pasado 11 de julio, el filme del "hijo de Krypton" ha roto diversos récords de venta de entradas de cine tanto en Estados Unidos como a nivel global, encantando a fans y público ajeno al personaje.

"Superman" no solo rompió récords en taquilla al acumular más de 612 millones de dólares a nivel mundial, sino que en México consiguió 43 millones 662 mil 690 pesos.

Además, el filme dirigido por James Gunn recibió buenas críticas, alcanzando un 83% de aprobación por parte de la crítica especializada, de acuerdo con el portal Rotten Tomatoes.

¿Cómo se va a llamar la secuela de la película?

A través de Instagram, el actor que dio vida a "Superman", David Corenswet, confirmó que la secuela llevará por nombre "Man of Tomorrow" y se estrenará el 9 de julio de 2027. La historia estaría inspirada en la serie de cómics homónima publicada entre 1995 y 1999.

El anuncio estuvo acompañado de una ilustración de Jim Lee, reconocido historietista surcoreano que ha trabajado en títulos como "Batman: Silencio", "Superman Unchained" y "Justice League Vol. 1: Origin".

En la publicación, el propio James Gunn comentó: "Nos vemos pronto", confirmando que la secuela de "Superman" llegará en dos años, mientras que proyectos como "Supergirl" se estrenarán antes, en 2026.