¿De qué va "El hotel VIP", reality que sustituirá a "LCDLF"?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- "La casa de los famosos México" está a punto de terminar sus emisiones, convirtiéndose en uno de los proyectos de Televisa más exitosos de los últimos tiempos y, en su lugar, entrará un nuevo reality show que han dado a conocer como "El hotel VIP", que será conducido por Roberto Palazuelos y aunque la temática no es la misma que ha tenido la de la producción de Rosa María Nogueron, el nuevo programa también contará con participantes famosos, entre ellos Gomita, quien ya reveló algunos detalles de lo que sucederá en este show.

"Gomita" fue captada mientras abandonada las instalaciones de la televisora de San Ángel, por lo que fue cuestionada acerca de su participación en "El hotel VIP", el programa que sustituirá a "La casa de los famosos México", el cual finalizará el próximo domingo 13 de agosto, por lo que la influencer dio a conocer un poco de cómo vivió la experiencia de este show, que comenzará sus emisiones el 14 de agosto, y por el que tuvo que "encerrarse" en el hotel del que el "Diamante negro" es propietario por un lapso de tres meses.

"Me fui a encerrar a un hotel de lujo", indicó y expresó que, para ella, fue una experiencia "padrísima", pues estando en el hotel se olvidó de todos los problemas con los que tiene que lidiar en la vida real y con las personas que la rodean, además, destacó que siente un gran afecto por el conductor del programa, al que denominó como "Papi Palazuelos" y al que describió con adjetivos muy positivos, tales como "amado" y "adorado".

"Gomita" reiteró lo bien que se la pasó durante las grabaciones del reality, en el que convivió con 15 famosos más, pues aseguró que jugó bien sus cartas, al grado que hizo muchas travesuras a las y los otros participantes, integrados por Martha Figueroa, Natalia Subtil, Tefi Valenzuela, Vielka Valenzuela, Ligia Uriarte, Manola Diez, Mariana Ávila, "Burro" Van Rankin, Christian Estrada, "el Chevo", Colate, Silverio Rochi, Roberto Tello, Jawy Méndez y Fernando Sagreeb.

Además, la joven de 28 años destacó que "El hotel VIP" no se asemeja a "La casa de los famosos México", pues este tiene como temática que los 16 participantes sean divididos para cumplir con diferentes papeles, dependiendo su desempeño en retos; hay quienes podrán disfrutar de las instalaciones del hotel como si fueron huéspedes, mientras que otros tendrán que atender a sus compañeros como si fueran parte del personal, encargado de limpiar, acomodar y hasta de cocinar.

"Los que ganan pueden ser huéspedes y los que pierdan son staff, entonces de que te puede tocar la vida de que estás en la alberquita, dándolo todo, descansando, mostrando el gran cuerpo o eres la ´chacha´ del hotel", explicó.

También detalló que la producción está tan bien planeada que, el chef que les dio las lecciones para preparar los platillos que se sirven en el hotel, fue nada más y nada menos que uno de los expertos en cocina que llegó a trabajar para la reina Isabel II.

"Él nos enseña a cómo atender a los huéspedes porque hay que tratarlos como si fuera un hotel de cinco estrellas".

Y aunque otros integrantes de la casa, como Vielka Valenzuela ha expresado lo complicado que le fue participar en este proyecto, Gomita asegura que para ella fue una gran experiencia, en la que estuvo consiente que jugaba para ella y no para beneficiar a las otras y los otros, como ocurre con las alianzas de "La casa de los famosos México", especialmente, por el "team infierno".

"Me fue muy divertido, la verdad, todo lo que van a ver, yo me c*g*ba de la risa, a todos los engañé y yo me divertí mucho, o sea el que se ofendió, ya se ching*, es un juego, yo les decía: ´-Aquí sólo gana uno´, y eso es en cualquiera ¿eh? en ´La casa de los famosos´, sólo gana uno, no gana el ´team infierno´. gana Wendy y ´nimoderrimo´", dijo y dejó entrever que apoya a Guevara.

Además, confió que grabaron el programa durante tres meses, por lo que ya está muy ansiosa de que comiencen sus emisiones porque recuerda que hizo muchas maldades que produjeron que tuviera problemas con todas y todos. "Yo estaba bien contenta, no sabía de ningún problema, tengo miedo porque sí me acuerdo que hice mucho desamdr* porque no sé cómo esté editado, yo no tuve problemas con nadie, ellos tuvieron problemas conmigo", bromeó y destacó que todo quedó dentro del juego, pues su personalidad es "cotorra" y "sarcástica".