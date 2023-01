De Ucrania a Irán, el Festival Sundance regresa a Utah en tono reivindicativo

LOS ÁNGELES (EFE).- Después de dos años de impás por la pandemia, el Festival de Sundance regresa a las montañas nevadas de Park City (Utah, EE.UU.) con un programa marcado por producciones que ponen el foco en conflictos como la Guerra de Ucrania o en asuntos de justicia social como las protestas en Irán.



Considerado como el certamen internacional de cine independiente más prestigioso del mundo, la 39 edición de Sundance proyectará desde este jueves hasta el 29 de enero documentales como "20 Days in Mariupol" o la película "Shayda", que figuran entre las finalistas en las categorías competitivas de corte internacional.

El documental "Beyond Utopia", sobre la dictadura norcoreana; la cinta "5 Seasons of Revolution" acerca de la inestabilidad que aún se vive en Siria; y "Fremont", la historia de una afgana que trabajó como traductora para Estados Unidos, también evidencian la clara vocación del festival por seguir removiendo conciencias en 2023.

La vuelta a la presencialidad de Sundance despertó la ilusión de cineastas y creadores "indie" que llegaron a presentar la cifra récord de 15,855 largometrajes -2,399 de ellos fueron producciones extranjeras- a una organización que tuvo la difícil tarea de decantarse únicamente por 101 películas.

Las decenas de proyecciones y paneles implementados en Park City se conjugarán con una versión digital, que contará con una selección de los mejores largometrajes y documentales, para los más cautelosos con la pandemia.

"El festival seguirá ofreciendo un lugar de encuentro para que artistas internacionales conecten con audiencias globales a través de experiencias inclusivas", explicó la directora del Instituto Sundance, Joana Vicente, semanas atrás al anunciar los filmes seleccionados para esta entrega.

HOLLYWOOD SIGUE MIRANDO A SUNDANCE

Antes de que la covid-19 pusiera patas arriba el panorama de los festivales de cine, Sundance era el lugar elegido por los principales estudios, distribuidoras y plataformas de "streaming" para negociar y hacerse con los derechos de aquellas películas y documentales a los que auguraban una exitosa difusión comercial.

Además, este festival se ha ido configurando como un escaparate alternativo que numerosas estrellas de Hollywood escogen para impulsar su debut como directores o en el caso de que sus proyectos sean más modestos o rompedores de lo normal.

De hecho, en 2021 Apple TV+ adquirió por 25 millones de dólares la cinta ganadora entonces, "CODA", que tan solo un año más tarde acabaría alzándose con tres estatuillas en los Óscar, incluida la de mejor película de la temporada.

Una de las estrellas de "CODA", Emilia Jones, protagoniza junto a Nicholas Braun, figura de la serie "Succession" (HBO), la que será una de las películas más comentadas de todas las que se estrenarán en Sundance: "Cat Person", un thriller basado en un artículo de The New Yorker sobre las diferencias entre género y sexo.

Sobre un matrimonio homosexual y su curiosidad por mantener relaciones con una mujer se cierne la trama de "Passages", un filme dirigido por Ira Sachs, interpretado por Franz Rogowski, Ben Wishaw y Adele Exarchopoulos que también se exhibe en el certamen de este año.

Otro de los títulos que ha acumulado mayores expectativas es "Drift", una cinta que narra la historia de una refugiada de Liberia -encarnada por Cynthia Erivo- cuando busca una nueva vida en una isla griega.

En esta edición también se proyectará "Eileen", una película de suspenso con Thomasin McKenzie y Anne Hatahway en su reparto principal, y la ópera prima de Thembi Banks como cineasta, "Young. Wild. Free", que ya ha sido catalogada como una versión moderna de "Bonnie & Clyde".

Asimismo, Daisy Ridley, conocida por encarnar al personaje de Rey en la tercera trilogía de "Star Wars", aterrizará en Sundance como protagonista de la profunda "Sometimes I Think About Dying"

REPRESENTACIÓN LATINA LIDERADA POR GARCÍA BERNAL Y DERBEZ

El año pasado, "Utama" -una coproducción de Bolivia, Uruguay y Francia- se embolsó el premio del jurado en la sección de mejor película internacional encumbrando la representación latina del festival.

En 2023, recogen el testigo en las categorías no competitivas personajes ampliamente consolidados en Hollywood como el mexicano Gael García Bernal, que interpreta a Saúl Armendáriz, un luchador amateur gay, en la película "Cassandro".

Su compatriota Eugenio Derbez hará lo propio desempeñando de nuevo el papel de profesor, como hizo en "CODA", esta vez en "Radical", la historia de un docente frustrado que trata de aplicar un método innovador para sus alumnos.

Finalmente, el director chileno Sebastián Silva se interpreta a sí mismo en "Rotting in the Sun", que cuenta la historia de un cineasta que desaparece en la Ciudad de México.

El Festival de Sundance está respaldado por el Instituto Sundance, una organización sin ánimo de lucro fundada por Robert Redford en 1981 que también financia a cineastas, compositores y directores e intérpretes de teatro independientes de todo el mundo.