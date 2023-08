Deciden dividir el premio de "La casa de los famosos"

A-AA+

La final de "La casa de los famosos México" arranca la noche de este viernes, cuando uno de los cinco finalistas salga y sólo se queden en la casa los cuatro que llegarán el domingo a la gran final, donde el ganador se llevará 4 millones de pesos, y aunque los habitantes tienen claro que sólo uno de ellos ganará este dinero, han llegado a un acuerdo en el que todos saldrían con premio en mano.

Wendy, Nicola, Poncho, Emilio y Sergio llegaron a la final como el "team infierno", a pesar de las complicaciones en varias semanas por no obtener el liderato, el equipo salió a flote y por estrategia, apoyo del público y suerte, permanecieron casi completos hasta la recta final del programa, a excepción de Apio Quijano, quien salió hace unas semanas y sigue defendiendo al "team" desde afuera. salió de la casa.

Dentro del "team infierno", dos de los grandes favoritos son Wendy y Nicola, quienes además de su propio protagonismo por separado, encantaron al público con su divertida y peculiar relación que generó cientos de memes y videos en redes sobre su supuesta "historia de amor" musicalizada por el tema "Primera cita", de Carín León.

Hace unos días, ante la expectativa sobre quién será el gran ganador, los habitantes compartieron qué harán con el dinero en el caso de que resultaran ganadores, Wendy y Nicola lo utilizarían para ayudar a su familia, mientras que Sergio y Poncho aseguran que lo donarán, finalmente Emilio ocuparía el dinero para su carrera musical.

Desde un inicio los integrantes del "team" infierno expresaron en varias ocasiones que no les importaba el dinero sino el amor del público, lo cual lo han tenido justo como "team", así durante la plática acordaron que los 4 millones de pesos podría repartirse entre los cuatro finalistas, mientras que el quinto finalista, que sale hoy de la casa, tendrá un viaje a Italia.

Aunque los cinco habitantes lo acordaron, muchos cibernautas se mostraron molestos por dicho acuerdo y aseguraron que Poncho y Sergio manipularon al resto para que esto ocurriera, pues saben que "no ganarán", ya que los que suenan como favoritos son Wendy y Nicola.