Del Toro estrenará su versión de "Frankenstein" en Netflix

El director mexicano, Guillermo del Toro, está preparando su propia versión de "Frankenstein" para Netflix. Ya se estrenó un avance y se ha revelado la duración total de la cinta.

El cineasta mostrará otro lado del monstruo y promete traer una de las mejores versiones del personaje. "Frankenstein".

La película llegará próximamente a la plataforma de streaming y promete ser diferente al personaje de terror visto en comics, cine, entre otros productos.

La versión de "Frankenstein" llegará a Netlix en noviembre según lo reveló la plataforma de streaming en el adelanto compartido en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes del tráiler la película de Guillermo del Toro, nos mostrará una versión de la creación del monstruo desde los ojos de Víctor Frankenstein. Además, el director mexicano prometió ser fiel a la historia de su creadora Mary Shelley.

La historia de "Frankenstein" de Guillermo del Toro se situará en el siglo XIX y explorará la obsesión del científico con la decadencia humana y sus experimentos moralmente ambiguos que lo conducirán a la construcción de crear vida a partir de un cadáver.

"Frankenstein" tendrá una duración de 2 horas con 29 minutos, y es posible que vea su llegada a seleccionadas salas de cine. Guillermo del Toro ha prometido que este no será una película de terror cualquiera.

"Por primera vez, lo consideré. Es una historia emotiva para mí. Es tan personal como cualquier otra cosa. Me hago una pregunta sobre ser padre, ser hijo... No estoy haciendo una película de terror, jamás. No pretendo hacer eso" explicó Guillermo del Toro durante el Festival de Cine de Cannes 2025.

Hasta el momento los actores y actrices confirmados que aparecerán en el proyecto son:

Oscar Isaac

Jacob Elordi

Mia Goth

Christoph Waltz

David Bradley

Lars Mikkelsen

Christian Convery

Sofia Galasso

Felix Kammerer

Ralph Ineson

Burn Gorman

Charles Dance

Joachim Fjelstruo

"Frankenstein" de Guillermo del Toro llegará a Netflix y se estrenará en el mes de noviembre durante la temporada de Día de Muertos y formará parte de los estrenos exclusivos de la plataforma de streaming.