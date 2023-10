Del Toro se compara con un personaje de “Star Wars”

En 2015, el cineasta mexicano Guillermo del Toro expresó a ¡Yahoo Movies su deseo de contribuir a la icónica franquicia de “Star Wars” al crear una película que explorara los orígenes de Jabba el Hutt, tomando inspiración del estilo narrativo de “El Padrino” de Francis Ford Coppola.

También habló de las razones detrás de esta idea: “Uno, porque el personaje se parece mucho a mí, y otro, porque me gusta. Me encanta la idea de un Hutt al estilo de la mafia, un golpe final complejo. Ese personaje me fascina.