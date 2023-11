Denisse Guerrero, de Belanova, reaparece

CIUDAD DE MÉXICO. - Tras más de cinco años de ausencia de la vida pública Denisse Guerrero decidió reaparecer a través de sus redes sociales hace unos días y comenzaron las versiones del retorno de su banda de pop que fue muy popular en los primeros años de los 2000: Belenova, que conformó con Édgar Huerta y Ricardo Arreola en el 2000.

La cantante además fue portada de una famosa revista de moda en la que la nombraron una de las mujeres del año, por la inspiración que ha dado tanto con su música, como con su inesperado regreso.

“Cuando naces siendo compositora y artista por más que quieres estar en eso a veces también te cansas, pero dije ‘ya Denise, sé honesta contigo misma y vuelve a hacer lo que te gusta’, entonces sólo lo estoy disfrutando”, explicó Denisse previo al evento Mujer del año, de “Glamour”.

La intérprete de “Por ti” celebró que la industria haya crecido en cuanto a representatividad femenina y admitió que en sus inicios, hace 28 años, era más complicado para las mujeres ser tomadas en cuenta.

“Desde muy chica empecé a trabajar con chicos, en mi primer grupo de música, a los 15 años, siempre me tocaba ser la única chica, había guitarrista, baterista, entonces lo he vivido tranquila, pero no debo negar que a veces se pone complicado”, afirmó.