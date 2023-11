Britney Spears lanza su libro de memorias

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- A finales de octubre la cantante Britney Spears sorprendió al mundo al lanzar a la venta su libro de memorias "La mujer que hay en mi" (The woman in me), en el que hace fuertes revelaciones sobre su camino a la fama y posterior caída; además de escandalosos declaraciones sobre su vida personal que nunca antes había tocado.

Son justo estas polémicas historias las que han acaparado los titulares de la prensa internacional y aunque esto ha generado el interés del público en su escrito, tal parece que no es lo que la cantante desea, ya que aseguró que además de drama hay capítulos maravillosos sobre su vida.

"Mi libro tiene un montón de historias tristes y dramáticas... Estoy segura que algunos son conscientes de esto, pero sé que también hay toneladas de historias hermosas en The woman in me ¡¡¡pero eso no es lo que los medios deciden recoger!!!", escribió Britney en una publicación de Instagram, a forma de protesta por todo lo negativo que se ha sacado y publicado del libro.

De igual manera expresó que lo que estaba escrito en ese libro es el pasado y la Britney que se muestra ahí no es un reflejo de la mujer en la que se ha convertido actualmente, pero aun así es resultado de todo lo bueno y desagradable de esos años.

El mensaje fue acompañado por un par de fotografías, donde se ve a una jovencísima Britney en una prueba de vestuario, la primera se le ve con un camisón ligero y en la segunda luciendo una minifalda y una blusa blanca con la espalda descubierta.

"Recuerdo de cuando me querían en pijama para el video de "Overprotected", pero dije: ¡¡¡Por favor eso es demasiado dulce, dame un poco de maldita ropa!!!", compartió la cantante.