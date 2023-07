Desmayo de Johnny Depp habría sido provocado por noche de fiesta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Johnny Depp se convirtió en el centro de atención luego de que el pasado fin de semana trascendiera que su banda, Hollywood Vampires, tuvo que cancelar el concierto que ofrecería en Budapest por un desmayo que sufrió el actor. De acuerpo con los medios locales, Depp fue encontrado inconsciente en el hotel donde se alojaba y las cosas pintaban tan mal que fue solicitada la asistencia de un médico para que lo valorara.

En ese momento las causas que llevaron al actor a perder el conocimiento no fueron reveladas y solo bastaron unos cuantos días para que Depp regresara a los escenarios.

Sin embargo, ahora la prensa húngara ha dado a conocer que el colapso que sufrió el protagonista de "El joven manos de tijera" no fue ocasionado por ningún problema de salud sino por los presuntos excesos a los que estuvo expuesto horas antes del evento.

Según el portal "Blikk", algunas fuentes aseguraron que Johnny vivió una intensa noche de fiesta, lo que lo había dejado imposibilitado para salir del hotel (algo que también explicaría su ausencia durante la prueba de sonido): "Estaba sobreexcitado y no podía ni siquiera salir del hotel. También oímos que habían llamado a un médico para ver si sucedió algo más grave", publicó el medio.

Esta información o ha sido confirmada ni desmentida por el actor ni ningún otro medio de la banda, quienes el pasado 18 de julio solo argumentaron que la cancelación de su show se debía por "circunstancias inesperadas".

Lo que sí es cierto es que la agrupación retomó sus actividades tan sólo unos días después y Johnny deleitó a sus fanáticos durante los conciertos que dieron en Polonia y Alemania posteriormente.