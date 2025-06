Diego Boneta condena redadas migratorias en Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Diego Boneta reaccionó a las redadas migratorias en Los Ángeles, Estados Unidos y al ambiente de violencia que se vive en Los Ángeles después de que cientos de marines llegan tras la orden del presidente estadounidense Donald Trump, quien ordenó su despliegue en respuesta a las protestas contra los arrestos de inmigrantes a pesar de las objeciones de las autoridades estatales.

El actor mexicano, famoso por su actuación en "Rock of Ages" (2012), "Terminator: Dark Fate", y la serie biográfica "Luis Miguel" (2018-2021), expresó su apoyo a la comunidad latina e hizo un llamado a o caer en provocaciones de violencia, pues dice que el actual gobierno de Estados Unidos quiere que los latinos reaccionen con violencia.

Los 700 efectivos de élite se unirán a los 4 mil previstos de la Guardia Nacional, intensificando la militarización de la tensa situación en la segunda mayor ciudad de Estados Unidos, hogar de millones de residentes nacidos en el extranjero y de una enorme comunidad latina.

Las manifestaciones, que entran en su quinto día, han sido mayoritariamente pacíficas, pero se han visto empañadas por enfrentamientos esporádicos y violentos con la policía.

Los disturbios se desataron por la repentina intensificación de la campaña insignia de Trump para deportar a los migrantes que ingresan ilegalmente al país, con redadas en lugares de trabajo.

El actor, que no suele compartir contenidos de temática política, calificó lo sucedido como una tragedia sin precedente e inhumana.

"Quería subir este video para que sepan que estoy con ustedes y para decirles que sé que ellos están siendo violentos por la manera en la que están separando a las familias", expresó.

Boneta hizo un llamado a no caer en la violencia, pues dice, es lo que quiere la administración de Donald Trump, pero asegura, se tiene la oportunidad de no serlo para demostrar que no somos unos delincuentes como se ha señalado.

"Lo que él quiere, lo que esta administración quiere es vernos a nosotros violentos, por favor unamos voces, reaccionemos no desde el miedo, pero tampoco desde la violencia, para que podamos comprobar que no somos criminales", expresó.

Boneta, quien radica en Los Ángeles, pidió unidad y demostrar que "sí somos buenos ciudadanos".

"Que somos trabajadores, que somos buenos ciudadanos, que somos buenos papás, mamás, hijas, hijos; saquemos lo mejor de nosotros, ellos quieren sacarnos lo peor, ¡no nos dejemos, estoy con ustedes!", expresó en el video que ha sido recibido con apoyo por colegas y público en general que lamenta la falta de humanidad hacia los migrantes que se vive en el gobierno de Donald Trump.