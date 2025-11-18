logo pulso
Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Disfruta del Espíritu Navideño con las Mejores Películas de la Temporada

Encuentra las películas perfectas para tu maratón navideño

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 02:40 p.m.
Disfruta del Espíritu Navideño con las Mejores Películas de la Temporada

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Con la proximidad de la temporada decembrina, nada mejor que preparar un maratón cinematográfico para disfrutar en familia o con amigos.

Varias plataformas de streaming ya cuentan con múltiples películas ambientadas perfectamente para satisfacer todos los gustos.

Es por eso que aquí te daremos una lista entre las cuales podrás elegir y repetir películas en compañía de familiares, amigos o tu pareja, como un plan para relajarse, divertirse y entretenerse.

Las mejores películas navideñas según la IA

Para facilitar la elección, la inteligencia artificial Gemini recopiló un listado de las películas navideñas más recomendadas, aquellas que combinan nostalgia, comedia y espíritu festivo.

Mi Pobre Angelito (Home Alone): Disney+

Klaus: Netflix

El Grinch (How the Grinch Stole Christmas): Max, Netflix, Prime Video

El Expreso Polar (The Polar Express): Max, Prime Video

Love Actually: Prime Video, Netflix

Elf: Max

Crónicas de Navidad (The Christmas Chronicles): Netflix

¡Qué Bello es Vivir! (It's a Wonderful Life): Prime Video, Filmin

Cuento de Navidad (A Christmas Carol): Disney+, Netflix

Milagro en la Calle 34 (Miracle on 34th Street): Netflix, Disney+.

