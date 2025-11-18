Disfruta del Espíritu Navideño con las Mejores Películas de la Temporada
Encuentra las películas perfectas para tu maratón navideño
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Con la proximidad de la temporada decembrina, nada mejor que preparar un maratón cinematográfico para disfrutar en familia o con amigos.
Varias plataformas de streaming ya cuentan con múltiples películas ambientadas perfectamente para satisfacer todos los gustos.
Es por eso que aquí te daremos una lista entre las cuales podrás elegir y repetir películas en compañía de familiares, amigos o tu pareja, como un plan para relajarse, divertirse y entretenerse.
Las mejores películas navideñas según la IA
Para facilitar la elección, la inteligencia artificial Gemini recopiló un listado de las películas navideñas más recomendadas, aquellas que combinan nostalgia, comedia y espíritu festivo.
Mi Pobre Angelito (Home Alone): Disney+
Klaus: Netflix
El Grinch (How the Grinch Stole Christmas): Max, Netflix, Prime Video
El Expreso Polar (The Polar Express): Max, Prime Video
Love Actually: Prime Video, Netflix
Elf: Max
Crónicas de Navidad (The Christmas Chronicles): Netflix
¡Qué Bello es Vivir! (It's a Wonderful Life): Prime Video, Filmin
Cuento de Navidad (A Christmas Carol): Disney+, Netflix
Milagro en la Calle 34 (Miracle on 34th Street): Netflix, Disney+.
