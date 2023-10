Disney World iluminará Navidad con sus Jollywood Nights

Walt Disney World Resort se prepara para celebrar a lo grande las fiestas navideñas a partir del próximo 11 de noviembre con el evento Disney Jollywood Nights, al estilo Hollywood, estrellas invitadas como La Rana René, Tiana o Miss Piggy y el espectáculo sobre las canciones del filme de Tim Burton "Pesadilla antes de Navidad".

Disney Jollywood Nights es el nuevo evento nocturno de Disney que tendrá lugar en Hollywood Studios "lleno de alegría y música" del 11 de noviembre al 20 de diciembre, protagonizado por estrellas de los especiales navideños más queridos.

La Rana René, Miss Piggy, Tiana, Bella, Mickey Mouse y Minnie Mouse son algunas de los personajes especiales invitados en un espectáculo con sorpresas, incluida una nueva canción original de Tiana, la protagonista de la película de Disney "La princesa y el sapo", señaló este lunes el gigantes del entretenimiento en un comunicado.

Los asistentes a estos espectáculos navideños no querrán perderse "What's This? TIM BURTON'S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS Sing-Along", donde Jack Skellington, el protagonista de "Pesadilla antes de Navidad", sorprenderá a los invitados para cantar todos "las canciones más queridas de la icónica película mientras descubren una magia peculiar en lugares inesperados".

Otras sorpresas navideñas serán las apariciones de personajes clásicos de Disney Channel como Powerline Max, Chip'n Dale: Rescue Rangers, y Phineas y Ferb.

Los visitantes podrán tomarse fotos navideñas con estos personajes de décadas pasadas.

En "Welcome to Disney Jollywood Nights", los visitantes podrán posar frente a un nuevo letrero de neón antes de unirse a la fiesta de baile, donde un DJ tocará el más alegre de los mash ups, con un mix de clásicos suaves y ritmos modernos.

Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos lucirán nuevos atuendos exclusivamente para esta celebración e invitarán a hacer lo mismo y tomarse fotos con ellos en un entorno colorido de la época dorada de Hollywood.

Directores de arte de Disney, productores de espectáculos y diseñadores, trabajaron en equipo para encontrar la combinación perfecta de colores y telas, inspirados en las paletas de los años 30, 40 y 50 del siglo pasado.

Y en Magic Kingdom Park, los amigos de Arendelle, de la película "Frozen", presentarán "algo asombroso para esta temporada" navideña. El nuevo Frozen Holiday Surprise (que abre el próximo 7 de noviembre) reunirá a Olaf y a más de un centenar de sus hermanitos Snowgie para intentar decorar de forma festiva el Castillo de Cenicienta.

"Llevar a cabo este nuevo espectáculo no fue tarea fácil", ya que requirió el concurso de diseñadores de iluminación, técnicos de vídeo, compositores y una orquesta completa para crear esta "encantadora nueva experiencia de entretenimiento".

Las familias también podrán disfrutar de Mickey's Very Merry Christmas Party, que, en su edición número 40, "se ha convertido en una tradición navideña para muchos".

Un deslumbrante desfile, fuegos artificiales, galletas y dulces para los niños de todas las edades forman esta diversión en Magic Kingdom, que se llevará a cabo durante 25 noches escogidas del 9 de noviembre al 22 de diciembre.

Por otro lado, el equipo culinario del festival, con más de 15 cocinas navideñas, ha estado trabajando arduamente durante casi un año ideando menús y probando nuevas recetas para sorprender a los invitados.