DOJA CAT DESATA EL INFIERNO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

El Palacio de los Deportes sacó a bailar a Doja Cat este 18 de febrero, la estadounidense subió al escenario con su característica mezcla de sensualidad y brutalidad que maravilló a sus fans.

Pasadas las 20:00 horas las luces del recinto se apagaron, dejando solo un reflector que al puro estilo de Bob Esponja enfocó a un trabajador mientras trapeaba la tarima. Luego de unos instantes, caminó por la pasarela y levantó un cartel que decía "Doja", haciendo que las 18 mil 500 personas corearan el nombre de la cantante.

Con un intro de guitarras y un solo de batería, Doja Cat apareció en pantallas mientras subía las escaleras rumbo a la cita que tenía con la Ciudad de México. "Cards", "Kiss me more" y "Get into it" y "Gorgeous" fueron las canciones elegidas para entrar en calor antes de que la intérprete dirigiera sus primeras palabras al público. "Tengo una pregunta, ¿creen que pueden llevarme a bailar?, yo creo que puedo bailar con la ayuda de todos ustedes, digan "baila"", dijo previo a "Take me dancing".

El mismo infierno se desató con luces rojas, pirotecnia y fuego brotando del escenario cuando "WYM", "Demons" y "TIA" se adueñaron del ambiente.

