logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

DOJA CAT DESATA EL INFIERNO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

Por El Universal

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
DOJA CAT DESATA EL INFIERNO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

El Palacio de los Deportes sacó a bailar a Doja Cat este 18 de febrero, la estadounidense subió al escenario con su característica mezcla de sensualidad y brutalidad que maravilló a sus fans.

Pasadas las 20:00 horas las luces del recinto se apagaron, dejando solo un reflector que al puro estilo de Bob Esponja enfocó a un trabajador mientras trapeaba la tarima. Luego de unos instantes, caminó por la pasarela y levantó un cartel que decía "Doja", haciendo que las 18 mil 500 personas corearan el nombre de la cantante.

Con un intro de guitarras y un solo de batería, Doja Cat apareció en pantallas mientras subía las escaleras rumbo a la cita que tenía con la Ciudad de México. "Cards", "Kiss me more" y "Get into it" y "Gorgeous" fueron las canciones elegidas para entrar en calor antes de que la intérprete dirigiera sus primeras palabras al público. "Tengo una pregunta, ¿creen que pueden llevarme a bailar?, yo creo que puedo bailar con la ayuda de todos ustedes, digan "baila"", dijo previo a "Take me dancing".

El mismo infierno se desató con luces rojas, pirotecnia y fuego brotando del escenario cuando "WYM", "Demons" y "TIA" se adueñaron del ambiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere Eric Dane, actor de Greys Anatomy, a los 53 años
Muere Eric Dane, actor de Greys Anatomy, a los 53 años

Muere Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, a los 53 años

SLP

El Universal

La familia de Eric Dane confirmó su deceso y destacó el apoyo de sus seres queridos en sus últimos días.

Ganadores Oscar 2024 serán presentadores en ceremonia del 15 de marzo
Ganadores Oscar 2024 serán presentadores en ceremonia del 15 de marzo

Ganadores Oscar 2024 serán presentadores en ceremonia del 15 de marzo

SLP

AP

Adrien Brody, Mikey Madison, Kieran Culkin y Zoe Saldaña serán presentadores en la ceremonia.

Sergio Mayer justifica su ingreso a La casa de los famosos México
Sergio Mayer justifica su ingreso a La casa de los famosos México

Sergio Mayer justifica su ingreso a La casa de los famosos México

SLP

El Universal

El actor y diputado explicó que su participación busca fortalecer la cultura latina en EE.UU.

Alfonso Obregón pide condiciones para doblar Shrek 5 en México
Alfonso Obregón pide condiciones para doblar Shrek 5 en México

Alfonso Obregón pide condiciones para doblar Shrek 5 en México

SLP

El Universal

El estreno de Shrek 5 en junio de 2027 genera expectativa mientras crecen las negociaciones con actores de doblaje.