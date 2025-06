Dolores Heredia presenta libro biográfico en Festival de Cine de Guadalajara

GUADALAJARA, Jal. (EL UNIVERSAL).- Dolores Heredia lo dice claro: "creo que las escuelas de actuación deberían dar clases un año sí y un año no, no se produce tanto, no se hacen películas y ni nos ven".

Y divertida, continúa:

"También las escuelas de cine deberían dar clases un año y otro no, o bueno, hacer más películas, más cine".

Por supuesto que ambas frases son en broma. La actriz de casi 100 producciones en cine y tv, como "Dos crímenes", "Rudo y cursi", "Santitos" y "Chicuarotes", sabe la importancia de contar historias y de sus intérpretes.

Las frases vienen después de que alguien le preguntara qué consejo daría a quienes desean seguir una carrera sobre los escenarios. Y asegura que estar frente a una cámara y el público es emocionante.

"Uno va ganando en alegrías, eso da cierta base y va ligado a la congruencia como actor. Lo que debe cada quien preguntarse es qué tipo de actor se quiere ser y ser congruente con eso", expresa en tono serio.

Esta tarde se presentó, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara un libro biográfico de ella titulado "Dolores Heredia, un ratito de vida es vida", escrito por Roberto Fiesco tras varias horas de entrevista con ella.

Se trata de un material de casi 200 páginas con fotografías, que estará a la venta esta semana en el certamen.

"He sido afortunada en este oficio de ser actriz, donde uno se va redescubriendo, (la carrera) tiene rudezas y maravillas, a través de este trabajo se viven vidas (por medio de los distintos personajes) que ni siquiera sabías que podían existir.

"He tenido una vida que quizá en Baja California (donde nació) no hubiera podido, hay que se corresponsable con mi tiempo, un tiempo donde la tierra huele a sangre, a violencia, a dolor en el que aún hay unos cuantos tristes por ahí (los actores), pensando que debemos seguir contando historias de amor", apunta.

Justo uno de sus planes es hacer un congreso de actores para platicar entre los pares, que permitiera nutrirse a si mismos de experiencias.

"Todo esto surge de actor a actor, no había maestros, sino que era el colega que más experiencia tenía al que le aprendías. Quiero que eso sea frecuente y sería algo refrescante", destaca Heredia.

La actriz ha sido figura de esta edición del certamen, pues recibió el Mayahuel de Plata a la trayectoria.