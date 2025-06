Don Omar agradece a sus seguidores tras superar el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- No fue un escenario ni una canción lo que detuvo su ritmo, sino un desafío que llegó en medio de su gira Back to Reggaetón por Estados Unidos. Mientras recorría el país con su show, Don Omar comenzó a notar que algo no andaba bien con su cuerpo. Hoy, tras haber superado uno de los episodios más difíciles de su vida, celebra con orgullo un año libre de cáncer.

A través de una publicación en Instagram y X, el intérprete de "Mi nena" expresó su gratitud: "Gracias Dios por avisar a tiempo y gracias a todos ustedes por sus oraciones cuando más las necesité. Los amo".

En la imagen que acompañó el mensaje, se le ve sonriendo. "Esta foto va por los que sobrevivimos, por los que aún siguen peleando la batalla y por los que fueron luchando", añadió con emoción.

Sus seguidores no tardaron en manifestar su apoyo:

"Fuimos muchos los que oramos por tu sanación. Dios escuchó nuestras oraciones", "me alegro mucho, Don", "qué bendición, una nueva oportunidad que Dios le brinda. A disfrutarla y vivirla de la mejor manera".

Durante esa gira, Don Omar empezó a experimentar malestares físicos, incluyendo debilidad y signos de una posible hemorragia interna. En un principio lo atribuyó al cansancio y la deshidratación, hasta que su salud empeoró tras una presentación en Miami y decidió buscar ayuda médica. Allí le detectaron un tumor en el riñón izquierdo.

El personal médico advirtió que, si el tumor crecía, podría avanzar de una etapa temprana a una más peligrosa. Según sus propias palabras: "iba a pasar de fase uno a fase tres de cáncer, y después de esa fase ellos no aseguraban qué iba a suceder."

Fue en el Orlando Health Cancer Institute donde recibió tratamiento. Recordó con claridad ese momento: "Sentí frío adentro porque dije: ´yo tengo cáncer´". Para él, el miedo no era morir, sino vivir enfermo. Se sometió a una cirugía con tres incisiones: no fue un proceso doloroso, pero sí costoso.

Finalmente, anunció que estaba libre de cáncer el 17 de junio de 2024. Durante el proceso, enfrentó la enfermedad con esperanza y fortaleza.