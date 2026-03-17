Dua Lipa destaca en gala Elton John con vestido azul eléctrico

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Tras la celebración de los Oscar 2026, una de las citas más esperadas fuera de la ceremonia es la gala organizada por la Elton John AIDS Foundation, un evento que, año con año, reúne a celebridades, diseñadores y figuras clave de la industria del entretenimiento para apoyar la lucha contra el VIH.

Fundada por Elton John, esta organización se ha consolidado como una de las más influyentes a nivel global en temas de prevención, tratamiento y atención del VIH, y su tradicional viewing party durante la noche de los Oscar no solo destaca por su impacto social, sino también por convertirse en una extensión de la alfombra roja, donde la moda juega un papel protagónico.

En esta edición, el evento volvió a ser un espacio de encuentro entre glamour y propósito, donde distintas celebridades se sumaron para visibilizar la causa y celebrar el poder de la comunidad.

El look de Dua Lipa

Entre las asistentes que más llamaron la atención estuvo Dua Lipa, quien apostó por un impactante vestido personalizado de Gucci, diseñado por Demna.

El diseño, en un intenso tono azul eléctrico, destacó por su acabado brillante y una silueta ceñida que delineaba la figura con precisión. La pieza incorporaba un escote profundo en "V" que se extendía hasta el torso, acompañado de un efecto drapeado con tiras y transparencias que aportaban textura y movimiento al conjunto.

Las mangas largas y el tejido semitransparente, cubierto de destellos, reforzaban el carácter sensual y sofisticado del look, mientras que el efecto "segunda piel" elevaba la propuesta hacia una estética moderna y arriesgada, muy en línea con la evolución estilística de la cantante.

Para completar el estilismo, Dua eligió piezas de alta joyería de Bvlgari, incluyendo un collar de diamantes con diseño serpentino que se convirtió en uno de los puntos focales del outfit, aportando un contraste de lujo clásico frente a la audacia del vestido.

El beauty look —con el cabello suelto, maquillaje en tonos neutros y acabado luminoso— permitió que el vestido fuera el protagonista absoluto, consolidando una de las apariciones más memorables de la noche.