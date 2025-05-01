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DUA LIPA ENCANTA CON VESTIDO NEGRO SEMITRANSPARENTE

Por El Universal

Mayo 01, 2025 03:00 a.m.
A

DUA LIPA DESLUMBRÓ CON UN VESTIDO NEGRO SEMITRANSPARENTE EN LA GALA DEL PREMIO CHAPLIN, CELEBRADA EN EL LINCOLN CENTER EN NUEVA YORK. LA PIEZA, TAN SENSUAL COMO ELEGANTE. EL VESTIDO ES LARGO, CEÑIDO Y DE MANGAS LARGAS, EL TEJIDO SEMITRANSPARENTE TIENE “EFECTO DE ESCAMAS DE SERPIENTE”, RESALTAN LAS HOMBRERAS Y UN ESCOTE EN V QUE CONTINÚA EN UNA ESTRECHA ABERTURA VERTICAL HACIA EL ABDOMEN. LOS BOTONES DORADOS APORTAN ELEGANCIA A LA PIEZA. COMPLETÓ SU LOOK CON UNAS JOYAS EXTRAVAGANTES Y HERMOSAS QUE CONFIRMAN QUE, EN OCASIONES, TAMBIÉN HAY LUGAR PARA EL MAXIMALISMO.

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