Dua Lipa y el importante mensaje que esconde la canción "Be the one"

Dua Lipa tiene más de un álbum en su haber. Sin embargo, fue recién con su sencillo "New Rules" que logró el salto internacional. El tema formó parte de su disco debut que llegó a posicionarse rápidamente en los rankings de música de varios países del mundo. "Be the one" formó parte de las canciones que integraron uno de sus mayores éxitos.

La canción fue escrita por Lucy Taylor y Digital Farm Animals, quien además estuvo a cargo de la producción del single de Dua Lipa. Se estrenó el 30 de octubre del 2015 y se convirtió en el segundo sencillo del álbum que llevó su nombre. No faltó mucho tiempo para que se volviera uno de los más populares en aquella época.

Sin duda, "Be the one" se transformó en un verdadero éxito para la artista británica. Figuró por varios meses en el ranking de Europa y Australia entre los primeros puestos. Pronto la canción de Dua Lipa consiguió ingresar a la UK Singles Chart y algunos meses después sonaba en el mundo entero. Incluso, Estados Unidos, un mercado muy exigente, le abrió los brazos con las puertas abiertas.

Si bien Dua Lipa no estuvo detrás de la letra, lo cierto es que para la cantante tiene un especial significado, aunque poco tiene que ver con lo que dice la canción. Según ella misma detalló en una entrevista sus escritores intentaron apuntar a la perseverancia, la confianza y en la búsqueda implacable que cada uno debe realizar para alcanzar sus sueños. "Pero en realidad, esta es una actitud que trato de incorporar a todo en mi vida", confesó.

Fue tal el impacto en el público de "Be the One" que Dua Lipa llegó a grabar dos videos con el tema. El primero se hizo en Londres y cuenta con más de 500 millones de reproducciones solo en YouTube. El segundo se realizó en el 2016 y contó con ella como protagonista junto al actor Ansel Elgort.