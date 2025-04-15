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VOLEX COLOCA LA PRIMERA PIEDRA DE SU NUEVA PLANTA EN SAN LUIS POTOSÍ

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VOLEX COLOCA LA PRIMERA PIEDRA DE SU NUEVA PLANTA EN SAN LUIS POTOSÍ

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Camerino

EIZA GONZÁLEZ BRILLA EN COACHELLA CON SENSUAL OUTFIT

Por El Universal

Abril 15, 2025 03:00 a.m.
A

EL FESTIVAL DE COACHELLA NO SÓLO ES MÚSICA, TAMBIÉN ES ESTILO. LA ACTRIZ MEXICANA EIZA GONZÁLEZ NO SE PERDIÓ ESTA CITA DE LA MÚSICA Y UNO DE SUS LOOKS ROBÓ MIRADAS. CON ESTILO COWBOY, LUCIÓ UN OUTFIT CON PRENDAS SENSUALES Y CÓMODAS, PARA DISFRUTAR DEL FESTIVAL CON ESTILO. EL ESTILO COWBOY DE EIZA RESALTA CON SU SOMBRERO VAQUERO DE COLOR NEGRO, CON BANDA TEJIDA DECORATIVA QUE AÑADE UN SUTIL ACENTO CHIC. AUNQUE EN LAS FOTOGRAFÍAS FUE CAPTADA CON BOTAS VAQUERAS DEL MISMO TONO DE SUS JEANS Y SOMBRERO.

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