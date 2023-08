"El Burro" Van Rankin manda mensaje a Luis Miguel: "Ve a tus hijos..."

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Mediante un reciente encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, Jorge, "El Burro" Van Rankin despotricó contra la relación que Luis Miguel sostiene actualmente con Paloma Cuevas, y es que para el exconductor de "Hoy", el cantante rompió algunos códigos al involucrarse con la expareja de uno de sus amigos, incluso calificó el noviazgo como desagradable.

"No estoy de acuerdo con esa relación, le cayó muy bien el noviazgo con la adorada Paloma, la ex de su compadre. A mí se me hace desagradable, creo que no está padre, pero pregúntenle a él", dijo a las cámaras y micrófonos que lo esperaban a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones que fueron publicadas por la periodista Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

El intérprete de "Suave" y la diseñadora comenzaron a salir hace algunos meses, luego de que ella se separara del torero Enrique Ponce; sin embargo, la convivencia entre "El Sol" y Paloma se dio muchísimo tiempo atrás, desde la infancia, pues ambas familias eran muy cercanas; incluso, la española es madrina de uno de los hijos que Luismi tuvo con Aracely Arámbula.

Pero el romance no fue de lo único que "El Burro" se animó a hablar, en cierto momento el también actor fue cuestionado sobre la faceta de su examigo como padre y no sólo le recomendó no cometer los mismos errores que cometieron con él cuando era niño, sino que aprovechó para mandarle un mensaje y pedirle que se acerque a sus hijos y no solamente a los de su nueva pareja: "Si él vivió esa infancia lo que tiene es cortar de tajo. Ve a tus hijos, diles que los amas, bésalos y no a los de la mujer (Paloma)", agregó.

"El Burro" defiende a Luis Miguel de las críticas

Durante su juventud, el presentador y el intérprete fueron grandes amigos y tuvieron una relación bastante cercana, pero diferentes situaciones los llevaron a alejarse y romper los vínculos que existían entre ellos. Sin embargo, de alguna manera el cariño que Jorge le tiene al Micky sigue presente, es por ello que salió en su defensa después de las críticas que ha recibido por su drástico cambio de apariencia.

Algunos usuarios han calificado la nueva imagen de Luis Miguel como deteriorada, pues aseguran que bajo tanto de peso que ahora luce irreconocible, incluso, han puesto en duda que se trate del verdadero artista, rumores a los que Van Rankin puso fin.

"Le ha ido muy bien y no está enfermo de nada, ¿dobles de qué? Esta mujer (Paloma) que yo sepa, por lo que he oído, no por él, sino por otras personas, es que lo metieron en una dieta; creo que ya no toma, ahí lo ves y está extraordinariamente bien", finalizó.

En otros temas, el actor negó que haya sido vetado de Televisa tras el fin de la serie "40 y 20" que protagonizaba y sobre su ausencia en el aniversario de los 25 años del matutino "Hoy" dijo desconocer los motivos por los que no fue requerido.