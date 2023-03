El Kremlin dice que el Óscar a "Navalny" tiene elementos de politización

Moscú, 13 mar (EFE).- El Kremlin declaró este lunes que la entrega del Óscar a la mejor película documental a la cinta "Navalny" tiene "elementos de politización".

"Me atrevo a suponer que aquí hay elementos de politización del tema", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Según el representante del Kremlin, Hollywood a veces no elude "politizar su trabajo".

Peskov agregó que no puede opinar sobre la calidad de la película "Navalny": "No puedo hablar de los méritos cinematográficos de esta cinta, porque no la he visto. No sería lógico que dijera nada".

La cinta documental "Navalny" ganó este fin de semana el Óscar a la mejor película documental en la 95 edición de los galardones entregados en Los Ángeles, en una gala en la que participó la familia del opositor ruso Alexei Navalni.

"Estoy soñando con el día en el que seas libre y nuestro país sea libre. Mantente fuerte", apuntó junto a sus hijos Yulia Naválnaya, la esposa del líder opositor ruso, quien cumple una cadena de 9 años.

La película se estrenó el 25 de enero de 2022 en el Festival de Cine de Sundance (EE. UU.) y ha ganado galardones como el premio al mejor documental político de los Choice Documentary Awards o el premio al mejor documental en los premios BAFTA.