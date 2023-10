El legado con el que Matthew Perry quería ser recordado

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Matthew Perry, conocido mundialmente por su papel de Chandler en la serie "

" falleció este pasado sábado. El actor de 54 años fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa, en Los Ángeles y aunque las causas de la muerte siguen siendo desconocidas, versiones extraoficiales indican que habría muerto ahogado.A pesar de que tuvo una larga carrera en cine y televisión, sin duda su papel más recordado será el del popular programa noventero; sin embargo, el propio Perry reconoció que el día que muriera no quería que su legado fuera reducido a este personaje.En noviembre del 2022, hace casi un año, Perry ofreció una entrevista al presentador Tom Power en donde, además de hablar sobre sus problemas de adicción al alcohol y medicamentos controlados, habló de su labor ayudando a otros a salir del mismo infierno en el que él se encontró atrapado alguna vez: "He tenido muchos altibajos en mi vida: pero lo mejor de mí es que si un alcohólico o drogadicto se me acerca y me dice: -¿Me ayudarás?, Siempre diré: -Sí sé cómo hacer eso. Lo hago siempre que puedo. En grupos o uno a uno. Y creé la Casa Perry en Malibú, un centro de vida sobria para hombres", dijo.Y es justo este legado por el que Matthew deseaba ser recordado por sus fans una vez que partiera de este mundo, pues para él era su mejor faceta como ser humano:"Cuando muera, sé que la gente hablará de '', y estoy contento por haber hecho un trabajo sólido como actor; pero cuando muera, en lo que respecta a mis logros, sería bueno si '' figurara muy por detrás de las cosas que hice para tratar de ayudar a otras personas. Sé que no sucederá, pero sería bueno", agregó con sinceridad.La noticia de la muerte del legendario actor se dio a conocer la noche de este pasado 28 de octubre. Según informes oficiales en la escena no se encontraron ningún tipo de sustancias ilícitas, pero se maneja la teoría de un ahogamiento accidental.Hasta el momento esta es toda la información que se conoce al respecto, y de acuerdo con TMZ, el caso seguirá siendo un misterio, al menos por ahora, ya que las autoridades han decidido aplazar su informe oficial hasta que se realicen algunas pruebas clave, entre ellas la toxicológica, y una investigación mucho más extensa, la cual, asegura el sitio, "podría tomar semanas".El portal también reveló que "el único detalle destacable de la autopsia es que se indica que murió en su domicilio y que el cuerpo está listo para ser entregado a la familia". agrega.Sobre los funerales, la familia tampoco ha dado muchos datos; sin embargo, sí agradecieron las muestras de cariño que han recibido en estos momentos tan difíciles: "Estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano, Matthew trajo mucha alegría al mundo, como actor y como amigo. Todos ustedes significaron mucho para él y apreciamos la tremenda efusión de amor", escribieron en un comunicado.