"El museo de los Warren" llega a cines

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La noche que

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, "Pato" yvisitaron el, contiguo a la casa de los investigadores paranormales, sintieron que alguien los tocaba, grabaron voces que a simple oído no se escuchaban y lograroncon "alguien" que hacía sonar un aparato que habían llevado.¿Coincidencia? Pues ahí está la originaly elque asoló a una familia, ambas popularizados por la saga de "El conjuro", pero también decenas de objetos como la Shadow doll, la cual mata cuando alguien sueña con ella o la pintura real del monje demoniaco, que Hollywood convirtió en monja."Dormimos en la misma casa yque había alguien que estaba en el jardín de la casa y que nos saliéramos de ahí, estabay me desperté asustada, los días siguientes lo seguí soñando eso", relataLo que vivieron en el sitio se verá en el"El", que llegará en exclusiva ay sólo estará en cartelera desde este jueves y hasta el próximo domingo.fue una pareja integrada por ely la médium y clarividente, quienes en 1952 fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR).En tanto los nuevos investigadores forman la llamada, grupo fundado eny que desde entonces ha buscado y estado cerca de, como ha sido la casa original de "El conjuro"."Cuando hicimos la primera investigación decíamos que sería magnífico poder ir al, pero era sólo unaporque sabíamos que estaba cerrado y que arrestaban a la gente que se acercaba a ella. Pero en un momento se abrió y dijimos que era el momento", recuerdaEl equipo llegó alprovistos de unaque se activa sólo con voz, una, amuletos protectores y el, un aparato que emite sonidos y luces cada vez que detecta variaciones en la energía.Justo cuando le preguntaban a la, uno de ellos vio unaen su silla y otro sintió que le jalaban el brazo. Y si alguno preguntaba a la presencia si estaba cerca, elsonaba. En tanto, en laquedaron registrados gritos."Todos en algún momento sentimos, cuando me tocó aislarme, a pesar de que de repente no ves algo, la simpleda algo", externasólo estuvo en la primera parte de la visita, pues al estary con cansancio, ella y el equipo decidieron que se"Por laque la rodea, sí me dabaque nos pudiera pasar algo", aceptaLuego de su paso por, "El" estará disponible en