El playlist de 28 canciones de Luismi en sus conciertos en Argentina

Luis Miguel se encuentra desplegando todo su talento en Argentina, país que eligió para dar inicio a su nueva gira de conciertos luego de haberse ausentado de los escenarios por un tiempo. "El Sol de México" ofrecerá 10 espectáculos en el país sudamericano y desde allí viajará a Chile para seguir con su mejor repertorio.

Mientras Argentina se encuentra revolucionada por la presencia de Luis Miguel y todo lo que genera en el Movistar Arena de Buenos Aires, el intérprete de "La incondicional" tiene su mente puesta en sus próximas paradas. Chile, Estados Unidos y México aparecen en la lista de este año con una gran cantidad de presentaciones y todas agotadas.

El cantante no solo está ofreciendo las clásicas canciones que lo han acompañado en su extensa trayectoria, sino que además está conformando duetos virtuales sobre el escenario, como el de Frank Sinatra que despertó una gran ovación en Argentina.

En este marco, Luis Miguel también confirmó su tour 2024 por lo que sus fanáticos no pueden más de la emoción. Pero ahora, las miradas están posadas en lo que el artista realiza en Argentina y es que en el primero de sus shows desplegó un playlist de 28 canciones que, estiman, podría repetir en otras ciudades y hoy te lo damos a conocer.

Playlist de 28 canciones

Será que no me amas

Amor, amor, amor

Suave

Culpable o no

Dormir contigo

Te necesito

Es por ti

Hasta que me olvides

Dame

No me platiques más / Usted / La puerta / La barca / Inolvidable

Por debajo de la mesa / No sé tú

Como yo te amé / Solamente una vez / Somos novios / Todo y nada / Nosotros

Por una cabeza / Volver / Uno / El día que me quieras

Sonríe

Come Fly With Me

Un hombre busca una mujer / Cuestión de piel / Oro de ley

Fría como el viento / Tengo todo excepto a ti / Entrégate

La fiesta del mariachi

El Balajú / Huapango

Llamarada

Si nos dejan

La Bikina

La media vuelta

Quiero / Que nivel de mujer / Mujer de fuego

No me puedes dejar así / Palabra de honor / La incondicional

Te propongo esta noche

Ahora te puedes marchar / La chica del bikini azul / Isabel / Cuando calienta el sol

Cucurrucucú paloma.