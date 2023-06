El show de "The Cure" que brindó en México hace casi 4 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- The Cure es una de las bandas más importantes de la década de los 80 que en las últimas horas anunció su regreso a tierras aztecas en su próximo tour musical conocido como Last World 2023.

La banda británica formada en 1976 se presentará en el marco del festival Corona Capital, que se celebrará en noviembre, los días 17, 18 y 19.

No será la primera vez que la agrupación liderada por Robert Smith se sube al escenario de nuestro país, ya que han venido en cinco ocasiones: 1992, 2004, 2007, 2013 y 2019.

El show más reciente que brindó "The Cure" en el territorio mexicano fue en el año 2019, cuando ofreció dos fechas en el emblemático Foro Sol.

Allí la banda británica integrada por Robert Smith, Simon Gullup, Roger O'Donnell, Jason Cooper, Perry Bamonte y Reeves Gabrels, interpretó canciones como Plainsong, Pictures of You, A Night like This, Burn, Just like Havean, Lullaby, Lets Go to Bed, entre otros y maravilló a todos.

De acuerdo con los asistentes a ese show y con las crónicas de la época, en este recital la banda se aseguró de ofrecer un sonido impecable ante un público entusiasmado que acompañó todas y cada una de las canciones, que han resistido al paso del tiempo de una excepcional forma.

Recordemos que en 2018, "The Cure" celebró su 40 aniversario como banda, con un espectáculo especial en Hyde Park en Londres, además de una aparición única en el Festival Meltdown de Robert Smith en el Royal Festival Hall. La banda decidió inmortalizar estos shows en un DVD conocido como "40 Live".

El setlist del concierto de "The Cure" en 2019 en el Foro Sol:

-"Plainsong"

-"Pictures Of You"

-"A Night Like This"

-"Just One Kiss"

-"Lovesong"

-"Last Dance"

-"39"

-"Burn"

-"Fascination Street"

-"Never Enough",

-"Push"

-"In Between Days"

-"Just Like Heaven"

-"From the Edge of the Deep Green Sea"

-"Want"

-"Play For Today"

-"A Forest"

-"Primary"

-"Shake Dog Shake"

-"Prayers for Rain"

-"Disintegration"

Encore 1

-"Lullaby"

-"The Caterpillar"

-"The Lovecats"

-"Hot Hot Hot"

-"The Walk"

-"Let’s Go to Bed"

-"Friday I’m in Love"

-"Close to Me"

-"Why Can’t I Be You?"

Encore 2

-"Three Imaginary Boys"

-"Boys Don’t Cry"

-"Jumping Someone Else’s Train"

-"Grinding Halt"

-"10:15 Saturday Night"

-"Killing An Arab".