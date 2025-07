El Temach respalda a Chicharito Hernández tras polémicas declaraciones

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las polémicas declaraciones del futbolista Javier "Chicharito" Hernandez siguen siendo tema de conversación en redes sociales. El jugador del Club Guadalajara se volvió tendencia después de una serie de comentarios que miles de usuarios catalogan como machistas.

Por medio de TikTok, el futbolista aseveró: "Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres", expresó Hernández.

Aunado a ello, aseveró: "No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas".

"Hombres, estamos fallando en la falta de compromiso", sentenció.

Las declaraciones controversiales del máximo goleador de la selección mexicana levantaron voces de personajes públicos, como la del comediante Ricardo O´farrill que argumentó: "Entonces quieres ser recordado como futbolista, pero te estas aventando una diarrea verbal increíble".

La activista Mariana Valle también habló sobre la situación, en un reel de Instagram de casi minuto y medio, donde argumentó y contradijo todo lo dicho por el futbolista: "Si crees que la opresión está en la escoba y no en la historia que la sostiene, entonces, el problema no es el feminismo, es tu masculinidad frágil que todavía necesita sentirse proveedor para no sentirse menos hombre".

Este último reel fue compartido por jugadoras del Club Chivas Femenil, quienes apoyaron totalmente lo comentado por Mariana Valle.

La situación no quedó allí, pues "El Temach", uno de los influencers mexicanos más controversiales también tocó el tema y mencionó:

"Las morras de las Chivas quejándose del 'Chicharito', cuando el 'Chicharito' vende más playeras de las chivas que todas las mujeres futbolistas, el 'Chicharito' en un año vende más playeras, ¿de dónde van a correr el 'Chicharito'? agradézcanle, sus sueldos los pagan los boletos que venden los hombres, sus sueldos los pagan los patrocinios que generan los hombres [...] ridículas, como se van a quejar del que les da de comer"; son algunos de los comentarios que hizo.