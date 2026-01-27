logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

ELENCO DE ´CHARLIE´S ANGELS´ CELEBRARÁN 50 AÑOS DE LA SERIE

Por EFE

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
ELENCO DE ´CHARLIE´S ANGELS´ CELEBRARÁN 50 AÑOS DE LA SERIE

Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se reunirán para celebrar el 50 aniversario de la icónica serie de televisión ´Charlie´s Angels (´Los Ángeles de Charlie´) en el PaleyFest, que se celebrará en Los Ángeles el próximo abril.

En este festival anual, que congrega a seguidores con las estrellas de algunas de las series más exitosas de la televisión, participarán este año elencos de series como ´Nobody Wants This´, la aclamada ´The Pitt´ o ´The Shrinking´, protagonizada por Harrison Ford.

La edición de este año contará con la presencia de Kristen Bell, Zach Braff, Adam Brody, Sarah Chalke, Lily Collins, Donald Faison, Jon Hamm, Bill Lawrence, Justine Lupe, Olivia Munn, Ashley Park, Amanda Peet, Jason Segel, R. Scott Gemmill, Rhea Seehorn, Darren Star, Karolina Wydra y Noah Wyle, entre otros, según la organización.

´Charlie´s Angels´, que se centraba en tres mujeres que trabajaban para una agencia privada de detectives, comenzó como una serie de televisión que se emitió entre 1976 y 1981.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Posteriormente llegó a la pantalla grande con dos películas, ´Charlie´s Angels´ (2000) y ´Charlie´s Angels: Full Throttle´ (2003), en las que el trío protagonista estaba formado por Cameron Díaz, Lucy Liu y Drew Barrymore. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solo 6 de cada 100 interesados lograron boleto para los conciertos de BTS en México
Solo 6 de cada 100 interesados lograron boleto para los conciertos de BTS en México

Solo 6 de cada 100 interesados lograron boleto para los conciertos de BTS en México

SLP

EFE

Ticketmaster detalla la venta de boletos para los conciertos de BTS en México y su postura contra la reventa ilegal.

ARMY responde a Claudia Sheinbaum: Queremos claridad"
ARMY responde a Claudia Sheinbaum: Queremos claridad"

ARMY responde a Claudia Sheinbaum: "Queremos claridad"

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum envía carta diplomática a Corea del Sur para pedir más conciertos de BTS en México. ARMY busca claridad en la compra de boletos.

Armys vs Ticketmaster: boletera niega precios dinámicos
Armys vs Ticketmaster: boletera niega precios dinámicos

Armys vs Ticketmaster: boletera niega precios dinámicos

SLP

El Universal

Las quejas de los fans de BTS se multiplican en redes sociales tras la preventa de boletos por Ticketmaster, ¿qué sucedió realmente?

Yoshi se une a Mario y Luigi en la película Super Mario Galaxy
Yoshi se une a Mario y Luigi en la película Super Mario Galaxy

Yoshi se une a Mario y Luigi en la película Super Mario Galaxy

SLP

El Universal

Super Mario Galaxy: La película sorprende con la incorporación de Yoshi, el querido dinosaurio de Nintendo, como parte del equipo de Mario y Luigi.